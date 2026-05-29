Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thương vụ tỷ đô IPO Điện Máy Xanh chính thức mở bán, Vietcap là đơn vị Tư vấn Tài chính Độc quyền và Đại lý Phân phối chính thức. (Ảnh: Vietcap)

Theo kế hoạch, DMX chào bán 179.500.400 cổ phiếu ra công chúng với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn hóa dự kiến sau IPO là 3,9 tỷ USD. Đợt IPO mở đăng ký và đặt cọc từ 27-5 đến 17-6-2026, dành cho mọi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Thông qua đợt IPO này, DMX hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn, củng cố năng lực tài chính, nâng cao tính minh bạch và chuẩn hóa quản trị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Đồng hành cùng DMX trong các cấu phần trọng yếu, Vietcap hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phù hợp trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn có nhiều tín hiệu tích cực. Song song đó, với vai trò đại lý phân phối, Vietcap đảm nhiệm việc tổ chức phân phối cổ phiếu đến các nhóm nhà đầu tư phù hợp, hỗ trợ tiếp nhận nhu cầu đầu tư và triển khai phân phối theo phương án được phê duyệt.

