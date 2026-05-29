OPES ra mắt cổng bồi thường số, khách hàng nhận tiền sau 30 phút

Bảo hiểm số OPES chính thức vận hành Fast-track và Eclaim, hai cổng bồi thường tự động dành cho bảo hiểm xe cơ giới, tai nạn, sức khỏe và tài sản, giúp khách hàng gửi yêu cầu, theo dõi hồ sơ và nhận phản hồi nhanh chóng, minh bạch, mọi lúc, mọi nơi.

OPES tiên phong đưa công nghệ vào xử lý bồi thường - khâu phức tạp nhất của chuỗi giá trị bảo hiểm

Cụ thể, Fast-track là tính năng bồi thường tự động qua ứng dụng OPES, được thiết kế dành cho các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới. Với Fast-track, khách hàng có thể thực hiện yêu cầu bồi thường ngay trên điện thoại, thông qua quy trình đơn giản chỉ ba bước: tạo yêu cầu bồi thường, chụp ảnh tổn thất và giấy tờ liên quan, sau đó kiểm tra kết quả và xác nhận phương án bồi thường. Lần đầu tiên trên thị trường bảo hiểm, khách hàng có thể được giải quyết yêu cầu bảo hiểm và nhận tiền về tài khoản chỉ trong 30 phút.

Trong giai đoạn đầu, Fast-track được triển khai cho các hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới mua trực tuyến qua OPES, áp dụng với các trường hợp tổn thất dưới 5 triệu đồng, thực hiện tại hệ thống gara liên kết.

Các bước tiếp nhận và xử lý yêu cầu trên Eclaim được xử lý trong 15 giây

Song song với Fast-track, OPES vận hành Eclaim - cổng bồi thường tự động trên website dành cho các nhóm sản phẩm như bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, nhà và tài sản, chuyến đi,… Thông qua Eclaim, khách hàng có thể chủ động gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến, từ bước xác định hợp đồng, nhập thông tin yêu cầu, tải lên chứng từ đến xác nhận hồ sơ.

Đáng chú ý, các bước tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu trên Eclaim được xử lý chỉ trong 15 giây, giúp khách hàng nhanh chóng hoàn tất thao tác gửi hồ sơ ban đầu. Với các hồ sơ không yêu cầu bản gốc, có đầy đủ chứng từ hợp lệ và số tiền chi trả dưới 10 triệu đồng, thời gian xử lý trong vòng 2 ngày làm việc đối với một số sản phẩm như bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm chuyến đi.

OPES đặt công nghệ vào trung tâm của quá trình thiết kế sản phẩm và dịch vụ

Ông Nguyễn Hữu Tự Trí, Phó Tổng Giám đốc thường trực OPES cho biết, với vai trò là một công ty bảo hiểm số (thành viên thuộc hệ sinh thái VPBank), OPES luôn đặt công nghệ vào trung tâm của quá trình thiết kế sản phẩm và dịch vụ. “Chúng tôi tin rằng chuẩn mực dịch vụ trong bồi thường cần được tái định nghĩa theo hướng đơn giản hơn, chủ động hơn và minh bạch hơn. Fast-track và Eclaim là những bước đi cụ thể để OPES thực hiện cam kết đó, giúp khách hàng được hỗ trợ nhanh hơn ngay tại thời điểm họ cần bảo hiểm nhất”.

VÂN NGUYỄN