Không lo biến động, nhà đầu tư “kê cao gối ngủ” với Vinhomes Pearl Bay

Nằm kế cận ga cáp treo Nha Trang, 5 phút kết nối với toàn bộ hệ tiện ích của Vinpearl Hòn Tre, quy tụ nhiều tên tuổi khách sạn quốc tế danh giá - đó là 3 yếu tố giúp Vinhomes Pearl Bay tạo dòng khách dồi dào, nuôi dưỡng mọi mô hình kinh doanh. Nhờ đó, hai khu Lam Ngọc và Ruby được giới đầu tư đánh giá là nhóm tài sản có thể “kê cao gối ngủ” trước mọi biến động thị trường.

Không lo dòng khách

Tại Vinhomes Pearl Bay (số 9 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa), bộ đôi Lam Ngọc và Ruby nằm sát nhà ga cáp treo và cảng tàu du lịch quốc tế Nha Trang - điểm trung chuyển chính ra Vinpearl Hòn Tre. Mỗi ngày, Vinpearl Hòn Tre ghi nhận khoảng 12.000 lượt khách, tương đương 3 - 5 triệu lượt mỗi năm.

Vinhomes Pearl Bay tọa lạc tại “mặt tiền vàng” của Nha Trang, tập trung hầu hết hoạt động du lịch và thương mại của phố biển. Năm 2026, du lịch Khánh Hòa với hạt nhân là Nha Trang dự kiến đón 18,8 triệu lượt khách lưu trú. Phần lớn trong số đó sẽ đến tham quan, mua sắm, giải trí trên trục đường Trần Phú.

Tại nội khu dự án, trục đại lộ chiến lược Hồng Ngọc kết nối thẳng tới đường Trần Phú, mở đường cho dòng khách khổng lồ từ khu vực trung tâm tới Ruby và Lam Ngọc.

Dòng khách cho 2 khu thương mại dịch vụ này liên tục gia tăng còn nhờ tiến độ hạ tầng khu vực. Đó chính là sân bay quốc tế Cam Ranh mở rộng công suất tới 36 triệu lượt khách (2050), cao tốc Bắc - Nam và quốc lộ 1A mở trục giao thương liên vùng, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam hơn 1.500km kết nối các trục kinh tế trọng điểm, cảng quốc tế Cam Ranh - điểm trung chuyển du thuyền và siêu tàu du lịch quốc tế.

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng dòng khách tới Ruby và Lam Ngọc còn liên tục được nâng cao. Minh chứng là việc mới đây, Vinpearl đã chọn Vinhomes Pearl Bay là một trong những dự án tiên phong hiện thực hóa chiến lược vận hành đa thương hiệu khi bắt tay với các “ông lớn” nghỉ dưỡng toàn cầu. Trong đó có tên tuổi nổi bật như Wyndham Hotels & Resorts - tập đoàn khách sạn top đầu thế giới với hơn 8.000 cơ sở tại 95 quốc gia.

Sự đổ bộ của các tên tuổi lớn về Vinhomes Pearl Bay mang tới dòng khách có mức chi tiêu cao đi cùng nhu cầu mua sắm, giải trí và trải nghiệm ngay nội khu. Quan trọng hơn, khi đứng cạnh tên tuổi các đại gia lớn, các thương hiệu tại Lam Ngọc và Ruby còn có cơ hội nâng tầm hình ảnh và giá trị tài sản.

Lam Ngọc và Ruby sẽ đón cùng lúc 3 dòng khách: dòng khách đi đảo, dòng khách nội đô và dòng khách thượng lưu quốc tế. Nhờ đó, “bộ đôi” này trở thành điểm hội tụ giá trị hấp dẫn bậc nhất Nha Trang.

Không lo dòng tiền

Tại khu Lam Ngọc và Ruby, các sản phẩm đều được thiết kế phù hợp vừa ở vừa kinh doanh. Tầng trệt có thể vận hành shop, showroom thương hiệu, quán café, các tầng trên dành cho lưu trú, spa hoặc văn phòng. Cùng một mặt bằng, nhà đầu tư có thể giải nhiều bài toán khai thác linh hoạt và hiệu quả.

Riêng khu Lam Ngọc còn sở hữu thêm lợi thế hiếm có khi ôm trọn bãi biển riêng với hơn 1km mặt tiền vịnh. Bên trong nội khu là hai tuyến phố chủ đề Little Shanghai và Little Tokyo. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái tiêu dùng giàu trải nghiệm. Cấu trúc này đặc biệt phù hợp với các mô hình kinh doanh cao cấp, như F&B hướng biển, lounge, wellness và lưu trú hạng sang.

Trong khi đó, khu Ruby lại nổi bật ở vai trò là trục thương mại trung tâm. Khu thương mại dịch vụ này sở hữu dòng shop boutique mang phong cách cổ điển, kết nối trực tiếp với đường Trần Phú. Nhờ vị trí “đón khách từ cửa ngõ”, Ruby phù hợp với mô hình kinh doanh cần độ nhận diện cao và tần suất giao dịch lớn, như chuỗi café, nhà hàng, showroom, spa, hay các dịch vụ 24/7.

Với nhà đầu tư, đây không chỉ là lợi thế vận hành mà còn là nền tảng quan trọng để thiết lập dòng tiền ổn định, lâu dài.

Không lo lãi suất

Sở hữu siêu phẩm Lam Ngọc và Ruby ngay tại thời điểm này, nhà đầu tư còn được giải bài toán tài chính nhờ chính sách chưa từng có trên thị trường của chủ đầu tư: hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm, kéo dài tới 5 năm.

Theo đó, khách hàng căn cứ theo dòng vốn sẵn có để lựa chọn các gói vay phù hợp. Đặc biệt, với gói vay 18-36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định, khách hàng sẽ được hỗ trợ thêm tới 2 năm với mức trần lãi suất tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả.

Trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động, chính sách này giúp thiết lập một “vùng đệm an toàn” rõ rệt cho nhà đầu tư. Nhờ đó, rủi ro về chi phí vốn được kiểm soát hoàn toàn, nhà đầu tư có thể tối ưu dòng tiền và gia tăng biên lợi nhuận trong quá trình khai thác.

Khi dòng khách tiếp tục gia tăng, hệ sinh thái vận hành ngày càng hoàn thiện và mặt bằng giá còn nhiều dư địa, Lam Ngọc và Ruby không chỉ là tài sản sinh dòng tiền hấp dẫn trong hiện tại, mà còn là khoản tích sản bền vững, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý . Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25-4-2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt từ 50% tới 80% giá trị căn, tùy giá trị sản phẩm. Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.

HỒNG NGỌC