Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho vận động viên xuất sắc năm 2026

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, sẽ tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng Herbalife cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc của Việt Nam trong năm 2026.

Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012.

Chương trình tài trợ dinh dưỡng này đã được chính thức công bố tại lễ ký kết diễn ra ở Khách sạn Hà Nội Daewoo, Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể Dục Thể Thao Việt Nam, Ủy Ban Olympic Việt Nam, Ủy Ban Paralympic Việt Nam và 200 thành viên đại diện các cơ quan ban ngành cùng các vận động viên, huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật, huấn luyện viên người khuyết tật, đại diện của Herbalife Việt Nam và các cơ quan truyền thông.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho Thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

