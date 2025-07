Samsung cùng Warner Bros. và DC Studios mang đến trải nghiệm điện ảnh “Superman” trên màn hình TV cực đại

Samsung cùng với Warner Bros. và DC Studios chào đón bộ phim “Superman”

“Superman” là bộ phim đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh mới của DC Studios, do James Gunn viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất, sẽ chính thức ra rạp trên toàn cầu từ ngày 9-7. Để đánh dấu sự kiện này, Samsung triển khai chiến dịch toàn cầu với khẩu hiệu “It’s not just big. It’s super big” (Tạm dịch: Không chỉ lớn. Mà là cực đại), giới thiệu loạt nội dung video quảng bá siêu anh hùng nguyên bản, đồng thời lan tỏa sự phấn khích của bộ phim đến người xem trên nền tảng số, cửa hàng bán lẻ và không gian công cộng.

Tại London, chiến dịch sẽ được triển khai thông qua một loạt các ki-ốt bán báo theo chủ đề Daily Planet, là tòa soạn nơi nhân vật Clark Kent (Superman) làm việc... xuất hiện tại các địa điểm đông đúc như The Shard và Ga Kings Cross.

Người hâm mộ cũng có thể nhận được các vật phẩm phiên bản giới hạn theo chủ đề Superman, quà tặng độc quyền và tham gia thử thách toàn cầu trên mạng xã hội bằng cách chia sẻ ảnh hoặc video sự kiện để có cơ hội trúng những phần thưởng “siêu to”, bao gồm cả TV Samsung 98 inch.

Dòng TV cực đại của Samsung bao gồm các lựa chọn kích thước 98 inch, 100 inch và 115 inch thuộc dòng Neo QLED và Crystal UHD. Với màn hình siêu lớn, chất lượng hình ảnh sắc nét và công nghệ AI cải tiến mang đến hình ảnh mượt mà cùng độ tương phản sâu hơn, Samsung hướng đến việc nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia lên một đẳng cấp mới. Ngoài ra, Samsung Art Store, nền tảng nghệ thuật kỹ thuật số hàng đầu trên Samsung Art TVs cũng giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật số Superman gồm 10 tác phẩm từ DC Comics, miễn phí cho người dùng từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-8. Bộ sưu tập này có mặt trên dòng The Frame cũng như các mẫu TV QLED và Neo QLED 2025, mang di sản anh hùng của Superman đến không gian sống và mở ra cách thưởng thức nghệ thuật lấy cảm hứng từ Superman hoàn toàn mới.

Tại châu Á, các hoạt động tương tác sẽ được tổ chức tại các trung tâm thương mại lớn, bao gồm Malaysia, Việt Nam và Hàn Quốc, là những nơi người hâm mộ có thể khám phá các photobooth chủ đề Superman, không gian trưng bày pop-up sống động và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm.

Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Bộ phận Kinh doanh màn hình hiển thị, Samsung Electronics, cho biết: “Samsung cam kết mang đến trải nghiệm giải trí phong phú và ý nghĩa hơn cho người dùng. Thông qua các hợp tác với studio và nghệ sĩ sáng tạo hàng đầu, chúng tôi tiếp tục giúp người dùng kết nối sâu sắc hơn với những câu chuyện và nhân vật họ yêu thích, bất kể tại rạp chiếu phim hay trong chính ngôi nhà của mình”.

BÌNH LÂM