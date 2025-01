Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải với hàng dài hành khách chờ làm thủ tục

Ngày 23-1, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hôm nay, dự kiến có 1.000 chuyến bay, trong đó có 499 chuyến đi và 501 chuyến đến với 138.374 hành khách, trong đó hành khách đi 92.382 người, hành khách đến 45.992 người.

Hành khách xếp nhiều hàng dài chờ làm thủ tục. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ghi nhận của PV, từ tối 22-1 cho đến hiện tại, lượng hành khách tiếp tục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất, chủ yếu đi các chuyến bay nội địa. Ở các khu vực làm thủ tục, kiểm tra an ninh và chờ lên máy bay đều trong tình trạng quá tải.

Hành khách xếp nhiều hàng dài chờ kiểm tra an ninh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại khu vực nhà ga quốc nội và quốc tế, nhiều hành khách phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục check-in và gửi hành lý. Các quầy làm thủ tục đều hoạt động hết công suất nhưng vẫn ùn tắc tại một số thời điểm. Nhiều gia đình mang nhiều hành lý khiến thời gian làm thủ tục kéo dài hơn.

Tại khu vực kiểm tra an ninh, dòng người xếp hàng kéo dài. Đội ngũ an ninh sân bay đã tăng cường hướng dẫn, tuy nhiên, việc di chuyển vẫn chậm do lượng khách quá đông. Chị Huỳnh Thu Hà bay về Hà Nội trên chuyến bay lúc 3 giờ 40 chia sẻ: "Tôi đã có mặt trước chuyến bay 2 giờ đồng hồ, nhưng mất gần 1 giờ chỉ để làm thủ tục và kiểm tra an ninh".

Hành khách xếp nhiều hàng dài chờ làm thủ tục. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sân bay đã huy động thêm nhân viên hỗ trợ tại các quầy làm thủ tục và khu vực kiểm tra an ninh. Đồng thời, liên tục phát loa thông báo nhắc nhở hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến để giảm áp lực tại quầy. Tuy nhiên, vẫn có thời điểm các cổng kiểm tra an ninh bị quá tải.



>> Một số hình ảnh sáng 23-1. Ảnh: QUỐC HÙNG

