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Sân Mỹ Đình "nóng" trước giờ G trận Việt Nam - Thái Lan

SGGPO

Trước giờ bóng lăn, tại sân Mỹ Đình, không khí cổ vũ đang nóng lên từng giờ. Cổ động viên kỳ vọng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công cúp vô địch Đông Nam Á.

HỮU THÀNH

Từ khóa

asean cup đội hình chung kết Việt Nam Thái Lan bóng đá ASEAN CUP Đình Bắc tỷ số Xuân Son Mỹ Đình

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