Sẵn sàng cho mùa du lịch cuối năm

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá

Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch TPHCM đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch ở các tỉnh thành, đặc biệt là một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM; cho hay, đơn vị tiếp tục lan tỏa sản phẩm du lịch thành phố trên nhiều kênh quốc tế, đa dạng hóa loại hình tuyên truyền, tận dụng lợi thế mạng xã hội, truyền thông kỹ thuật số nhằm gia tăng tương tác với khách du lịch.

Cụ thể, Sở Du lịch TPHCM triển khai kế hoạch ứng dụng 3D trong thông tin, quảng bá du lịch; lan tỏa hình ảnh điểm đến du lịch TPHCM trên màn hình LED tại các cửa ngõ thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất và điểm tập trung đông du khách; vận hành cổng thông tin 1022 hỗ trợ du khách; nâng chất thông tin và nội dung trên Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch…

Hiện tại, sở tập trung triển khai có hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch tại TPHCM trong các tháng cuối năm, trọng tâm là Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2023 tạo hiệu ứng tích cực, độ lan tỏa cao.

Bên cạnh đó, ngành du lịch thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam - TPHCM tại nước ngoài với trọng tâm là các chương trình xúc tiến du lịch tại Singapore, Hoa Kỳ. Phối hợp quảng bá xúc tiến du lịch khi tham gia các đoàn công tác nước ngoài của lãnh đạo TPHCM.

Trước đó, Sở Du lịch có văn bản gửi các bệnh viện, đơn vị y tế phối hợp triển khai sản phẩm dịch vụ y tế; tổ chức chương trình quảng bá du lịch Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia với trọng tâm là thu hút khách thị trường Campuchia đến với sản phẩm du lịch y tế TPHCM. Song song đó, Sở Du lịch và Sở Y tế cùng xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch y tế trong thời gian tới.

Thêm nhiều sản phẩm thú vị

Bên cạnh việc quảng bá, ngành du lịch TPHCM luôn đi đôi với nỗ lực làm mới sản phẩm để thu hút những nhóm khách chất lượng, chi tiêu cao tới tham quan TPHCM. Điển hình, Lễ hội âm nhạc quốc tế TPHCM Hò dô kết hợp cùng Ngày hội khinh khí cầu TPHCM vào cuối năm nay chính là điểm nhấn chào đón khách, nhất là các bạn trẻ. Sự kiện hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Mới đây, Sở Du lịch phối hợp Sở VH-TT đã tổ chức cho các doanh nghiệp lữ hành khảo sát ga tàu điện Metro Nhà hát thành phố và Nhà hát thành phố. Một trong những đơn vị tổ chức đưa, đón khách tham quan là Công ty lữ hành Chim Cánh Cụt. “Sản phẩm mới, nếu được khai thác hiệu quả sẽ trở thành điểm nhấn đáng nhớ cho khách đến tham quan TPHCM”, chị Mai Thị Ngọc Hoa, du khách đến từ Yên Bái, cho biết. Hay như tour tham quan TPHCM nửa ngày, do Công ty lữ hành Chim Cánh Cụt thực hiện mang tên “Sài Gòn - lắng nghe kiến trúc kể chuyện” đang được khách quan tâm.

Theo chuyên gia du lịch Phan Yến Ly, không chỉ tham quan các tòa nhà di sản, du khách sẽ nghe kiến trúc Sài Gòn kể chuyện chân thật nhất về người Sài Gòn, về một đô thị hoa lệ mà cũng rất hào hùng. Lộ trình tour gồm tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật trụ sở HĐND - UBND TPHCM, khám phá những điều ít người biết về Nhà hát thành phố và các công trình kiến trúc khác của Sài Gòn từ kiến trúc phương Đông, kiến trúc thời thuộc Pháp, kiến trúc thời Mỹ và kiến trúc đương đại, ngắm Sài Gòn trên cao từ xe buýt 2 tầng…

“Dòng sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc sẽ là một hướng đi đúng và mới mẻ của du lịch TPHCM cũng như cả nước”, bà Phan Yến Ly nhận định.

Ngoài chăm chút, làm mới cho các sản phẩm du lịch sẵn có, TPHCM còn định hướng khai thác sản phẩm du lịch golf tại 2 sân gồm Tân Sơn Nhất và Thủ Đức. Sở Du lịch TPHCM đánh giá, đây sẽ là sản phẩm du lịch thể thao, gia tăng trải nghiệm cho du khách, hướng tới thị trường khách du lịch có mức chi tiêu cao. Điển hình, Lễ hội du lịch golf TPHCM vừa qua thu hút sự tham gia của hơn 20 đơn vị trong lĩnh vực du lịch, hàng không và các lĩnh vực khác, cho thấy sức hút của du lịch golf tại TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch sẽ tập trung vào sản phẩm du lịch sẵn có, các lễ hội cuối năm, chào đón năm mới… Sự chung tay của các sở ngành cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch, thương mại đã và đang góp phần phát triển du lịch TPHCM. Điều quan trọng nữa, chính là việc nâng cao ý thức người dân, những người làm du lịch nhằm nâng cấp chất lượng dịch vụ, giữ chân du khách.

Theo thống kê của Sở Du lịch TPHCM, khách quốc tế đến TPHCM tháng 9-2023 ước đạt 734.859 lượt, tăng 1% so cùng kỳ năm 2022; 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3,56 triệu lượt, tăng 69% so cùng kỳ, đạt 71,3% so với kế hoạch năm 2023. Khách du lịch nội địa đến TPHCM 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 26,9 triệu lượt, tăng 24,9% so cùng kỳ, đạt 77% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu du lịch tháng 9-2023 ước đạt 17.924 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ; 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 125.463 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ, đạt 78,4% so với kế hoạch năm 2023.