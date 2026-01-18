Sáng mai, 19-1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25 -1-2026.

Phiên họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 14-1

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026. Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011–2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự kiến Đại hội được tổ chức trong 6,5 ngày, rút ngắn 1,5 ngày so với nhiệm kỳ trước (8 ngày).

Trong ngày 19-1, Đại hội họp phiên trù bị. Trước khi diễn ra phiên trù bị, vào sáng 19-1, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đường Bắc Sơn.

Trước đó, tại họp báo về Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, dự kiến đại hội sẽ dành một phút mặc niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đây là sự thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của Đại hội đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như cho sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và lễ bế mạc Đại hội. Lễ khai mạc chính thức của Đại hội dự kiến được truyền hình trực tiếp từ 8 giờ ngày 20-1 trên kênh VTV1.

LÂM NGUYÊN