Đại hội toàn quốc lần thứ XIV Đảng cộng sản Việt Nam: Kỳ vọng bước chuyển mạnh mẽ trên nhiều phương diện

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước ngoài, đặc biệt là giới trí thức, các nhà khoa học.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đề cao vai trò của văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững, đồng thời là nguồn lực mềm quan trọng trong việc nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tiến sĩ dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà, nhà hoạt động văn hóa đang sinh sống và làm việc tại Pháp, kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ cụ thể hóa mạnh mẽ hơn định hướng này bằng các cơ chế thực thi hiệu quả, nhấn mạnh đây không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên bản sắc, mà còn là phương thức gia tăng sức mạnh mềm và hình ảnh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt Nam có thể đầu tư mạnh hơn vào giáo dục văn hóa, ngoại giao văn hóa và hợp tác sáng tạo quốc tế, đặc biệt cho thế hệ trẻ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Việc bảo tồn di sản gắn với cộng đồng, số hóa tài nguyên văn hóa và xây dựng nền tảng văn hóa số sẽ giúp Việt Nam vừa giữ được ký ức văn hóa dân tộc, vừa mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu. Đây là thời điểm để văn hóa trở thành nguồn lực mềm, thúc đẩy sự gắn kết xã hội và nâng tầm vị thế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Đại hội XIV của Đảng có thể định hướng mạnh hơn vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên cơ sở hiện đại hóa, gắn với đời sống đương đại và nhu cầu tiếp nhận của công chúng, thay vì chỉ dừng lại ở bảo tồn về hình thức. Một định hướng then chốt khác là ngoại giao văn hóa và giáo dục văn hóa cho kiều bào. Theo Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, việc tiếp thu tinh hoa thế giới không mâu thuẫn với bảo tồn bản sắc, nếu Việt Nam chủ động định vị mình trong dòng chảy toàn cầu.

Các nhà khoa học tại Đại học Sejong, một trong những trường đại học thuộc nhóm hàng đầu châu Á, kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Giáo sư Thái Đức Kiên, Khoa Xây dựng và Môi trường, cho rằng, tác động của việc tinh gọn bộ máy mà Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị quyết liệt triển khai là rất lớn, bởi nguồn lực ngân sách sẽ được phân bổ hiệu quả hơn cho các lĩnh vực then chốt như đầu tư phát triển, khoa học - công nghệ và giáo dục, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Từ góc nhìn của một nhà khoa học đang công tác tại Hàn Quốc, Giáo sư Nguyễn Hữu Tiệp thuộc Khoa Kỹ thuật Lượng tử và Hạt nhân, bày tỏ kỳ vọng Chính phủ nhiệm kỳ tới sẽ có những chính sách, cơ chế thông thoáng hơn, tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước có quyền tự chủ lớn hơn trong nghiên cứu, qua đó khuyến khích hình thành nhiều công trình khoa học chất lượng cao. Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học trong nước với mạng lưới trí thức Việt Nam ở nước ngoài, tận dụng hiệu quả nguồn lực chất xám để tiếp cận các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Giáo sư Đào Như Ngọc, Khoa Kỹ thuật Máy tính, Đại học Sejong, nhận định, những chuyển biến hiện nay trong nước đang đặt nền móng vững chắc cho việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển đến năm 2045. Với tinh thần quyết liệt của sức mạnh tập thể và sức mạnh dân tộc, Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu thậm chí trước thời hạn đề ra.

TTXVN