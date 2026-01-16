Thông tin tới báo chí quốc tế về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 15-1, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã chủ trì buổi gặp gỡ và thông tin cho báo chí quốc tế tại New York về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự sự kiện có đại diện của hơn 20 hãng thông tấn quốc tế lớn như: Reuters, CNBC, Le Monde, Al Jazeera, NHK, Nikkei, Kyodo News, Asahi Shimbun, Tân Hoa xã, CCTV, RIA Novosti, TASS, SABC News…

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã thông tin khái quát về công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết 40 năm Đổi mới, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí quốc tế

Đại sứ nêu bật một số điểm mới đáng chú ý trong văn kiện của Đại hội lần này, trong đó có “3 đột phá chiến lược” để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, gồm hoàn thiện khuôn khổ thể chế, phát triển nguồn nhân lực và đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và xác định bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm.

Về đối ngoại, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ lần đầu tiên xác định đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bình đẳng, cùng có lợi; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cũng chia sẻ một số thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm 2025. Trả lời câu hỏi của các hãng thông tấn quốc tế về ưu tiên của Việt Nam tại LHQ trong năm 2026, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định, Việt Nam tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống quản trị toàn cầu; chủ trương tham gia ngày càng chủ động, tích cực vào việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu…

Theo Giáo sư Masaki, Đại học Osaka (Nhật Bản), nếu như Đại hội XIII của Đảng mang tính chất “khởi tạo” với tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, thì dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện sự bứt phá và tính cấp bách cao hơn. Điểm mới nổi bật nhất là việc xác định Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tư duy tăng trưởng cũng có sự chuyển dịch rõ rệt, từ ưu tiên tốc độ sang chú trọng chất lượng, trong đó hoàn thiện thể chế để tháo gỡ các điểm nghẽn được coi là khâu đột phá then chốt nhằm giải phóng các nguồn lực phát triển.

