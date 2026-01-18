Hà Nội sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của đất nước

Sáng mai 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ khai mạc tại Hà Nội. Chào mừng đại hội, trong những ngày lịch sử này, "trái tim" của cả nước không chỉ rực rỡ của cờ hoa, biểu ngữ mà còn lan tỏa khí thế phấn khởi, niềm tin vào sự thành công của đại hội.

Từ trung tâm thành phố cho đến các ngõ phố, khu dân cư ở khắp 126 xã, phường của Hà Nội sống trong bầu không khí tưng bừng, phấn khởi, tất cả đều hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dọc các tuyến phố trung tâm, như: Hùng Vương, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, khu vực Quảng trường Ba Đình, Cửa Nam, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền… sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng rực rỡ, nhuộm thắm từng không gian. Những tấm pano, áp phích khổ lớn rất trang trọng không chỉ làm đẹp cảnh quan đường phố mà còn như những lời hiệu triệu, truyền đi thông điệp về sự đoàn kết và khát vọng phát triển.

Pano áp phích chào mừng Đại hội XIV của Đảng được bố trí trang trọng tại khu vực Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình

Tại nhiều địa điểm công cộng và địa danh như: khu vực hồ Hoàn Kiếm và công viên Lênin, hàng vạn chậu hoa tươi, thảm cỏ xanh mướt đã được các công nhân môi trường đô thị chăm chút tỉ mỉ. Diện mạo Thủ đô trở nên thanh lịch, văn minh và hiện đại hơn bao giờ hết.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội cho biết, toàn thành phố đã huy động 143 màn hình LED đồng loạt tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng để sự kiện chính trị trọng đại này đến với tất cả mọi người.

Pano tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Một tấm pano khổ lớn tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng bên Cột cờ Hà Nội

Không khí tưng bừng chào đón Đại hội XIV của Đảng còn hiện rõ tới các gia đình và từng người dân Thủ đô. Tại các khu dân cư, từ nội thành đến ngoại thành, người dân tự tay treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp ngõ xóm với tinh thần tự giác cao.

Bà Nguyễn Thị Hòa (65 tuổi, ở phố Điện Biên Phủ) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi sống gần khu vực Quảng trường Ba Đình nên cảm nhận rất rõ không khí trang trọng này. Nhìn đường phố, ngõ xóm sạch đẹp, rực rỡ cờ hoa, tôi thấy tự hào lắm. Chúng tôi đặt rất nhiều niềm tin vào đại hội lần này, mong rằng Đảng ta sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn để đời sống nhân dân ngày càng ấm no, đất nước ngày càng phát triển vững mạnh”.

Một người dân Hà Nội chuẩn bị treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Nhiều ngõ xóm, khu dân cư của Thủ đô rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Cán bộ công an hỗ trợ người dân treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Để Thủ đô có được diện mạo "xanh - sạch - đẹp" và an toàn tuyệt đối, trong những ngày qua, TP Hà Nội và các lực lượng, đơn vị chức năng đã nỗ lực triển khai khối lượng công việc khổng lồ. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn thành đợt cao điểm chỉnh trang, duy tu hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn thành phố.

Các công nhân đang hoàn tất những công đoạn của việc duy tu, trang trí đường Phạm Hùng gần với Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình

Pano áp phích trang trí và tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng tại khu vực công cộng ở Hà Nội

Cờ Tổ quốc rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại một sân trường tiểu học ở Hà Nội

Cờ Tổ quốc và cờ Đảng rực rỡ tại khu phố cổ của Hà Nội chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Pano chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên một tuyến đường ở cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra đại hội, công tác vệ sinh môi trường được duy trì 24/24 giờ. Các đơn vị chức năng đã tăng cường nhân lực, phương tiện cơ giới hiện đại để quét, hút bụi, rửa đường.

Hệ thống hạ tầng giao thông cũng được duy tu, sửa chữa triệt để các vị trí bong tróc, sơn kẻ vạch đường rõ nét để phục vụ công tác dẫn đoàn và đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an và CSGT Hà Nội đã xây dựng các phương án bảo vệ, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc tại các nút giao trọng điểm, tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

KHÁNH NGUYỄN