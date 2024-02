Chương trình sân khấu hóa “Sáng mãi hào khí cờ đào”, kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử (1789 - 2024). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện các Ban Thành ủy, các Ban HĐND TPHCM; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang TPHCM, lãnh đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức; các vị nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc và đông đảo người dân thành phố, du khách quốc tế.

Hàng năm, vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, người dân Việt Nam trên mọi miền đất nước lại nô nức, tự hào tham dự Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, một trong những trang sử hào hùng, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Tiết mục ca cảnh Sông nước Rạch Gầm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Huệ sinh năm Quý Dậu (1752), từ một nông dân với tấm lòng yêu nước Quang Trung - Nguyễn Huệ đã trở thành anh hùng dân tộc vĩ đại, một thiên tài quân sự, một danh tướng trăm trận trăm thắng. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là chiến thắng quân sự tiêu biểu, thể hiện tài năng cầm quân của hoàng đế Quang Trung nhà Tây Sơn. Đó là minh chứng cho truyền thống quả cảm, không chịu lùi bước trước mọi thế lực xâm lăng, là sức chiến đấu và chiến thắng trong công cuộc dựng nước và giữ nước của cha ông ta, tiếp nối qua nhiều thế hệ hôm qua, hôm nay và mai sau.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã nhấn mạnh: “Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đánh dấu một mốc son chói ngời trong lịch sử dân tộc, được tạo nên bằng sức mạnh quật khởi của những người nông dân chân lấm tay bùn cùng với ý chí độc lập tự chủ của cả dân tộc, chứng minh thiên tài quân sự kiệt xuất và độc đáo của Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời phản ánh trình độ phát triển mới của chiến tranh cứu nước và nghệ thuật quân sự của Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc ta trong công cuộc dựng nước và giữ nước...”

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong tiết mục ca cảnh "Bản hùng ca trên sóng". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình sân khấu hóa “Sáng mãi hào khí cờ đào” do Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố thực hiện; chỉ đạo nghệ thuật: NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy; đạo diễn: NSND Hữu Quốc – Dương Thảo. Chương trình được dàn dựng thành nhiều chương: Tiếng trống Tây Sơn, Lời hiệu triệu nước non, Thăng Long mùa xuân đại thắng, Đất nước vạn mùa xuân. Các nghệ sĩ đã trình diễn các ca khúc: Non nước hùng thiêng, Tre Việt, Vượt sông Gianh hành quân thần tốc, Sông nước Rạch Gầm,… cùng các hoạt cảnh, múa: Tây Sơn tụ nghĩa, võ nhạc Trống trận Tây Sơn, tổ khúc Lá thắm chỉ hồng, Loan phụng hòa minh, nhạc múa hình tượng Phi vân điệp khúc, ca cảnh Trống khai hội bài chòi…

Ca cảnh Lời hiệu triệu nước non. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Hữu Quốc, NSND Mỹ Hằng, các NSƯT Kim Tử Long, Võ Minh Lâm, Quỳnh Hương, Lam Tuyền, Tâm Tâm, Phạm Thế Vĩ, NNƯT Nguyễn Thị Thuận, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng… các nhóm võ cổ truyền, nhóm Cascadeur Quốc Thịnh, Lân Sư Rồng Chung Anh Đường, nhóm diễn viên Văn Lang và các nhóm múa.

Ca cảnh Lên ngôi hoàng đế. Ảnh: THÚY BÌNH



Ca cảnh Cung đàn xuân. Ảnh: THÚY BÌNH

