Sáng nay, Hà Nội lạnh dưới 10 độ C, TPHCM có nơi chỉ 16 độ C

Tại TPHCM, khu vực Thủ Thiêm ghi nhận nhiệt độ thấp nhất (thực đo không khí ngoài trời) vào rạng sáng 9-1 chỉ khoảng 16 độ C.

Nhiệt độ còn 16 độ C đo tại Thủ Thiêm (TPHCM) vào sáng sớm 9-1. Ảnh: QUỐC ANH

Sáng 9-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục thông báo số liệu nhiệt độ thực đo lúc 5 giờ 30 phút tại miền Bắc và khu vực Bắc Trung bộ (nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của không khí lạnh). Theo cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam, tại trung du và đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến dưới 12 độ C.

Cánh đồng ở Hà Đông (Hà Nội) mờ đục sương sớm, nhiệt độ dưới 10 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Trong đó, nhiệt độ thực đo tại trạm Hà Đông (Hà Nội) là 9,5 độ C, Bắc Ninh 10,6 độ C, Hải Dương 11 độ C, Hưng Yên 11,6 độ C, Nam Định 10,4 độ C, Thái Bình 10,6 độ C. Tại vùng ven biển Bắc bộ, Phủ Liễn (Hải Phòng) đo được 13,2 độ C, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 11 độ C.

Vùng núi cao ở phía Bắc ghi nhận mức nhiệt thấp nhất. Sa Pa (Lào Cai) chỉ 4,9 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 5,6 độ C, Lạng Sơn 5 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,9 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,3 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) 7,1 độ C.

Ở Bắc Trung bộ, nhiệt độ sáng sớm 9-1 giảm 2-3 độ C so với những ngày trước đó. Khu vực trung tâm Thanh Hóa đo được 11,4 độ C, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 12,5 độ C; Vinh (Nghệ An) 11,2 độ C; Hà Tĩnh 12 độ C.

Miền Bắc tiếp tục rét sâu, không khí lạnh cũng khiến nhiệt độ tại Bắc Trung bộ giảm rõ rệt. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nguyên nhân đợt rét lần này là do các đợt sóng không khí lạnh liên tục tăng cường, gối nhau, trong đó khối không khí lạnh có cường độ mạnh đã di chuyển sâu xuống phía Nam, làm nhiệt độ không chỉ giảm mạnh ở miền Bắc mà còn lan xuống khu vực Bắc Trung bộ; một số nơi ở Trung Trung bộ và Nam bộ cũng ghi nhận nền nhiệt thấp hơn so với nhiều ngày trước.

Các chuyên gia khí tượng tiếp tục khuyến cáo người dân theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh rét, bảo vệ sức khỏe và sản xuất. Khu vực miền núi phía Bắc (các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng…) có thể xem xét cho học sinh nghỉ học nếu trời mưa lạnh dưới 10 độ C. Ở phía Nam (bao gồm TPHCM) do chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm hơn 10 độ C nên người dân cần mặc ấm, bảo vệ sức khỏe khi ra đường vào ban đêm và buổi sáng.

PHÚC HẬU