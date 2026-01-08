Nhiệt độ tại TPHCM có thể xuống 18 độ C vào sáng 9-1

Dự báo rạng sáng 9-1, nhiệt độ thấp nhất tại TPHCM có thể xuống 18 độ C. Ảnh: QUỐC ANH

Theo các chuyên gia khí tượng, tổng hợp dữ liệu từ các mô hình cập nhật cho thấy rạng sáng 9 và 10-1, nhiệt độ tại TPHCM sẽ thấp hơn những ngày trước, do khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc lan tỏa sâu xuống Nam Trung bộ và khuếch tán xuống Nam bộ.

Cụ thể, theo mô hình dự báo của châu Âu, nhiệt độ thấp nhất tại TPHCM trong khung giờ từ 4 đến 7 giờ ngày 9-1 khoảng 18 độ C; đến rạng sáng 10-1 ở mức khoảng 19 độ C. Một số nguồn dự báo khác như Meteoblue, AccuWeather và The Weather Channel cũng nhận định nhiệt độ thấp nhất phổ biến tại TPHCM trong hai ngày này dao động từ 18 đến 18,5 độ C.

Các chuyên gia cho biết, nhiệt độ cao nhất ban ngày tại TPHCM trong những ngày tới không vượt quá 30 độ C. Tuy nhiên, do biên độ nhiệt ngày – đêm tăng, người dân cần chú ý giữ ấm vào ban đêm và sáng sớm, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

PHÚC HẬU