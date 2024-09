Sạt lở đất trên đảo An Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang)

Sạt lở làm bùn đất tràn xuống đường, gây tắc nghẽn giao thông ở xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Các vị trí sạt lở xảy ra tại ấp An Cư, ấp Bãi Ngự. Đất, đá bị sạt lở tràn xuống đường, kéo theo nhiều cây xanh ngã đổ, gây tắc nghẽn giao thông. Tổng chiều dài các đoạn đường bị đất đá tràn lấp gần 1km.

Ngay sau khi các vụ sạt lở đất xảy ra, chính quyền và lực lượng vũ trang ở xã An Sơn khẩn trương phong tỏa hiện trường, khắc phục hậu quả. Trong ngày 19-9, lực lượng chức năng đã di dời 4 hộ dân với 10 nhân khẩu ở gần khu vực xảy ra sạt lở đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả sau sạt lở đất

Bà Trần Thị Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn khuyến cáo người dân và khách du lịch hạn chế đi lại tại những nơi vắng vẻ và khu vực đã xảy ra sạt lở đất đá; không nên tắm biển khi có gió lớn, sóng to để đảm bảo an toàn. Công an huyện Kiên Hải đã yêu cầu công an các xã trên địa bàn tăng cường tuyên truyền để nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn cho người và tài sản; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý các sự cố, tai nạn phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

THÀNH NHƠN