Xã hội

Sạt lở đồi vùi lấp 6 căn nhà, 1 người bị thương

SGGPO

Ngày 2-11, UBND xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở vùi lấp 6 căn nhà và làm 1 người bị thương.

2-11-xa-phuoc-thanh-2.jpg
Hiện trường vụ sạt lở

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, tại thôn 4, xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp 6 căn nhà và một người dân.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phước Thành đã khẩn trương phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện mưa lớn, đất đá từ quả đồi tiếp tục sạt trượt.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, các lực lượng đã cứu được nạn nhân ra ngoài an toàn, đưa đến Trung tâm Y tế xã cấp cứu, rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

2-11-xa-phuoc-thanh.jpg
Lực lượng chức năng dùng cán võng đưa nạn nhân đi cấp cứu

Tiếp đó, Công an xã chủ trì vận động và hỗ trợ di dời khẩn cấp 20 hộ dân với 60 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời căng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực canh, không để người dân quay lại khu vực sạt lở.

Tin liên quan
NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Phước Thành Phòng thủ dân sự Ban Chỉ huy Khu vực nguy hiểm Sạt lở Đà Nẵng vùi lấp nhà dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn