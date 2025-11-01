Đà Nẵng: Mố cầu Bà Ngân bị sạt lở, chia cắt giao thông phường Hội An và Nam Phước

Ngày 1-11, lãnh đạo UBND xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) cho biết, cầu Bà Ngân nằm trên tuyến giao thông nối xã Nam Phước qua phường Hội An và phường Điện Bàn Đông đã bị sạt lở nghiêm trọng phần mố cầu và đường dẫn sau đợt lũ vừa qua.

Phần đường dẫn và mố cầu bị lũ cuốn trôi

Theo ghi nhận, mố cầu phía phường Hội An bị sạt lở nặng, một phần đường dẫn đã trôi hoàn toàn xuống sông Thu Bồn. Kè hai bên mố cầu cũng bị hư hỏng, nhiều diện tích đất ven bờ bị cuốn trôi, giao thông giữa 2 địa phương bị tê liệt.

Theo lãnh đạo xã Nam Phước, địa phương đã lắp đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo và tạm dừng lưu thông qua cầu từ phía xã Nam Phước để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện ngay sau khi phát hiện sự cố.

Phần sạt lở nằm theo hướng phường Hội An

Cầu Bà Ngân có chiều dài hơn 200m, rộng chỉ khoảng 3,5m, được xây dựng đã lâu, không đáp ứng nhu cầu lưu thông hiện nay, đặc biệt đối với xe ô tô và xe tải. Thời gian qua, tình trạng xuống cấp, mặt cầu hẹp khiến giao thông qua khu vực thường xuyên ùn tắc khi mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện qua lại.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế và đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương lập dự án đầu tư xây mới cầu Bà Ngân.

Địa phương đã lắp đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo và tạm dừng lưu thông qua cầu

Hiện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Sở Xây dựng thẩm định để chuẩn bị triển khai dự án xây mới cầu Bà Ngân và đường dẫn hai đầu cầu.

Dự án dự kiến khởi công đầu năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

