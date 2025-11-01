Đà Nẵng: Dọn đất sạt lở, một xe múc bị vùi lấp

Sáng 1-11, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) thông tin, vừa xảy ra một vụ sạt lở, đất đổ xuống trong lúc xe múc đang múc đất, dọn dẹp điểm sạt lở đó.

Khoảnh khắc chiếc xe múc bị đất đá vùi lấp khi đang dọn điểm sạt lở

Theo clip ghi lại cảnh một người lái chiếc xe múc làm nhiệm vụ xúc đất, dọn dẹp điểm sạt thì bất ngờ một khối lượng lớn đất từ trên quả đồi tiếp tục sạt lở, đổ vùi xuống khu vực chiếc xe múc này.

Chiếc xe múc bị đất đá vùi lấp khi đang dọn điểm sạt lở

Theo ông Nguyễn Hồng Lai, điểm sạt lở này tại Km 71 tuyến Quốc lộ 40B trên địa bàn thôn Trà Giác, xã Trà Tân. Điểm sạt lở có từ ngày 30-10. Hôm qua (31-10), đơn vị quản lý đường Quốc lộ 40B đã điều động xe múc, xe xúc đẩy đến múc đất, dọn đường để tạm lưu thông.

"Đến 7 giờ 35 sáng nay, trong lúc người lái xe múc tiếp tục múc đất, dọn đường thì bất ngờ khối lượng lớn đất đá trên quả đồi tiếp tục sạt lở xuống. Rất may, tài xế an toàn, còn chiếc xe múc bị mắc kẹt trong đống bùn đất", Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân thông tin.

Theo báo cáo của UBND xã Trà Tân, tính đến chiều ngày 31-10 trên địa bàn xã có 52 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng sạt lở. Trên địa bàn các thôn của xã có hơn 34 điểm sạt lở lớn nhỏ, tiếp tục sạt lở nhiều điểm. Tuyến đường chính như Quốc lộ 40B bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng. Các lực lượng nỗ lực khắc phục trên tuyến đường 40B, đã thông tuyến từ trưa 31-10.

Cùng ngày, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết, các lực lượng vừa vượt sông vận chuyển 500 phần nhu yếu phẩm cho người dân 2 thôn bị cô lập do sạt lở đường của địa phương vào tối khuya hôm qua (31-10).

Vượt sông trong đêm, đưa hàng cứu trợ đến người dân bị sạt lở cô lập

Theo đó, 500 suất quà gồm nhu yếu phẩm như mì tôm, nước mắm, muối, cá khô... được Sở Tài chính TP Đà Nẵng vận động tặng người dân 2 thôn bị cô lập do sạt lở, mưa lũ của xã Trà Đốc. Do đường sá bị sạt lở, đoàn đã nỗ lực vượt lòng hồ sông Tranh 2 để trao tận tay 315 hộ dân thôn 7 đang bị cô lập nhiều ngày qua.

Dùng drone vận chuyển hàng tiếp tế cho người dân bị cô lập

Còn tại khu vực nóc Xa Rơ (thôn 8, xã Trà Đốc) bị chia cắt hoàn toàn, nhiều đoạn tạo thành dốc đứng nên đoàn không thể tiếp cận. Do đó, ông Phan Duy Hưng đã liên lạc được một đội máy bay drone thiện nguyện từ xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) đến hỗ trợ. Đến 22 giờ cùng ngày, toàn 175 suất quà đã được drone chuyển đến đồng bào nóc Xa Rơ.

NGUYỄN CƯỜNG