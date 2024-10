Sau 2025, mỗi người dân sở hữu một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Theo đó, cả nước hiện tạo lập được 32,1 triệu Sổ sức khỏe điện tử cho người dân, trong đó, 14,6 triệu công dân đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử qua VNeID.

Trong hơn 4 tháng triển khai thí điểm tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, đã tiếp nhận hơn 50.000 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID, chiếm hơn 70% tổng số hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của 2 địa phương.

Việc triển khai thí điểm 2 ứng dụng nêu trên đã mang lại nhiều lợi ích lớn: cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giảm chi phí, thời gian tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho người dân trong các hoạt động kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; khẳng định một cách mạnh mẽ về những thành quả của chuyển đổi số mang lại.

Sau năm 2025, mỗi người dân Việt Nam đều sở hữu một Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, 100% cơ sở y tế (bao gồm công lập, tư nhân) và có 40 triệu lượt người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử. Sau năm 2025, mỗi người dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ Bảo hiểm y tế đều sở hữu một Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và 30% người dân khi đi khám chữa bệnh có bệnh án điện tử. Đến năm 2025, 100% người dân có nhu cầu có thể đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.

Để thực hiện chuyển đổi số quốc gia nói chung, việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử, Phiếu lý lịch tư pháp và các tiện ích khác trên VNeID một cách hiệu quả, thực chất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh triển khai các tiện ích trên nền tảng VNeID để người dân, doanh nghiệp sử dụng và hưởng thụ thật.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, phối hợp Bộ Công an đề xuất triển khai, tích hợp tiếp những loại giấy tờ đang quản lý và cung cấp các tiện ích mới trên ứng dụng VNeID (như xác nhận tình trạng hôn nhân, thông báo thi hành án dân sự, thông tin giáo dục, đào tạo…).

Các địa phương bảo đảm nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sổ sức khỏe điện tử qua VNeID hoàn thành trong năm 2024 và thúc đẩy triển khai Bệnh án điện tử trên địa bàn.

Cùng với đó, rà soát, chuẩn hóa thông tin lý lịch tư pháp trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rút ngắn thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp, hoàn thành trong năm 2024.

Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa các tiện ích hiện có trên ứng dụng VNeID, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thuận tiện, thông suốt, công khai, minh bạch. Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp để chia sẻ dữ liệu Sổ sức khỏe, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID cho các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo tập trung, thống nhất và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; an toàn thông tin mạng.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia bảo đảm tiến độ để đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2025.

Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an nghiên cứu hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, xây dựng Sổ sức khỏe điện tử cho trẻ em, nhất là thông tin tiêm chủng (ngay từ khi chào đời) gắn với VNeID của cha mẹ, người giám hộ hoặc trẻ em (nếu có); bổ sung các quy định để người dân sử dụng thay thế sổ khám, chữa bệnh bằng giấy.

Bộ Y tế đẩy mạnh hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh và người dân thực hiện Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; xây dựng lộ trình triển khai Bệnh án điện tử; xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại, Kết quả xét nghiệm; để cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ khai thác thông tin Sổ sức khỏe trên VNeID trực tiếp từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh, hoàn thành trong năm 2024.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hướng dẫn cụ thể về việc liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, tái sử dụng kết quả xét nghiệm máu trên Sổ sức khỏe điện tử để các bệnh viện sử dụng, giải quyết dứt điểm tình trạng cát cứ dữ liệu.

Thủ tướng giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ việc liên thông dữ liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh, để tích hợp hiển thị thông tin sức khỏe, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại lên Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, tạo thuận lợi cho việc khám chữa bệnh theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thực hiện liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

