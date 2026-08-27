Sau sắp xếp, dự kiến còn cần bổ sung khoảng 43.267 biên chế giáo viên

Sáng 27-8, Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 của ngành giáo dục. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu UBND 34 tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Không lấy giảm đầu mối, số lượng làm thành tích

Hội nghị do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì. Cùng dự tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo các bộ ngành. Điểm cầu tỉnh/thành phố có đại diện lãnh đạo địa phương và lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan liên quan của địa phương.

Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ của năm học 2026 - 2027 được tổ chức vào thời điểm cả nước chuẩn bị vào năm học đầu tiên sau Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tròn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, nhiệm vụ xuyên suốt của năm học 2026 - 2027 phải chuyển biến mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ đổi mới cơ chế tổ chức sang chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, từng lớp học. Mỗi chủ trương, chính sách phải được đo bằng sự tiến bộ của người học, sự yên tâm của nhà giáo và chất lượng của nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương đảm bảo mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên; phương án quản trị các trường nhiều cấp học, nhiều cơ sở sau sắp xếp. Cùng với đó, triển khai các giải pháp giảm thủ tục nội bộ, hồ sơ, sổ sách, giảm hội họp; có giải pháp chấn chỉnh nghiêm bệnh thành tích, gian lận trong thi cử, trong tuyển sinh, biến tướng trong dạy thêm - học thêm, lạm thu đầu năm học; xử lý những vấn đề dư luận quan tâm như đạo đức, tâm lý, dinh dưỡng, ma túy và bạo lực học đường.

Về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cần tập trung rà soát, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp theo lộ trình tăng cường giao quyền tự chủ một cách thực chất để gắn kết chặt chẽ Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị không lấy giảm đầu mối, số lượng làm thành tích, mà quan trọng nhất là nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung nguồn lực phát triển một số đại học tinh hoa, cơ sở đào tạo có quy mô, có chất lượng tầm cỡ khu vực và quốc tế để đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.

Về nâng cao vị thế và chất lượng đội ngũ nhà giáo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhà giáo là nhân tố quyết định đến chất lượng đào tạo. Vì vậy, cần nghiên cứu giải pháp đồng bộ không chỉ về tiền lương, phụ cấp mà cả việc tôn vinh, bảo vệ uy tín nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực, đạo đức và trách nhiệm đội ngũ; đổi mới tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và điều tiết đội ngũ, đảm bảo nhà giáo được xã hội tôn trọng để yên tâm cống hiến...

Dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 do Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đến ngày 20-8, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành sắp xếp; cả nước dự kiến hoàn thành trước ngày 30-8. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575 cơ sở, tương ứng giảm 50,5%.

Việc sắp xếp đồng thời tạo điều kiện bố trí lại đội ngũ; dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên, trong đó nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy. Từ đó, số biên chế dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 giáo viên xuống còn 43.267 giáo viên, tương đương với số biên chế giáo viên được giao năm 2025 chưa tuyển dụng và gần bằng số giáo viên đang hợp đồng.

Bộ GD-ĐT nêu rõ, năm học 2026 - 2027, yêu cầu đặt ra là phải chuyển nhanh chủ trương thành hành động, chính sách thành kết quả và nguồn lực thành chất lượng giáo dục thực chất.

Về Chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai quyết liệt. 108 trường đợt đầu dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu năm học mới, bổ sung 4.396 phòng học, 102 thư viện, bảo đảm điều kiện học tập cho khoảng 113.000 học sinh. Từ năm học 2026 - 2027 sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất, giá bán giảm trung bình 13,3%.

Theo báo cáo, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được khắc phục triệt để. Sau sắp xếp, dự báo năm học 2026 - 2027 còn cần bổ sung khoảng 43.267 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông, trong khi còn 44.770 chỉ tiêu biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng và đang có khoảng 48.374 giáo viên hợp đồng.

Cơ sở vật chất cũng còn hạn chế. Cả nước còn thiếu khoảng 45.691 phòng học và 27.084 phòng học chức năng; vùng khó khăn còn 6.477 phòng học nhờ, mượn; mức đáp ứng thiết bị dạy học tối thiểu bình quân mới khoảng 50,6%..

7 nhiệm vụ trọng tâm

Năm học 2026 - 2027, toàn ngành giáo dục xác định chủ đề: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Trọng tâm là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, tập trung xử lý các điểm nghẽn và đo lường kết quả bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực.

Ngành giáo dục sẽ tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đổi mới mạnh mẽ quản trị giáo dục; xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất. Cùng với đó, giảm hồ sơ, hội họp không cần thiết, đổi mới kiểm tra, đánh giá, siết kỷ cương thi cử, tuyển sinh, quản lý tốt dạy thêm - học thêm, thu chi, tăng tư vấn tâm lý, y tế trường học, an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực, xâm hại và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm gọn nhẹ, thực chất, phòng chống gian lận, tiêu cực.

Năm học 2025 - 2026 có khoảng 4,82 triệu trẻ mầm non và 19,08 triệu học sinh phổ thông đến trường; số học sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tăng hơn 24% so với năm trước.

LÂM NGUYÊN - MAI PHẠM