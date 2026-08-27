TPHCM: Đề xuất chuyển giao mô hình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý dạy học

Sáng 27-8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 do Bộ GD-ĐT tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề xuất chuyển giao mô hình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý dạy học trong năm học 2026-2027.

Điểm cầu trực tuyến tại TPHCM tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 do Bộ GD-ĐT tổ chức

Theo đó, năm học 2026-2027, TPHCM có quy mô trường và số lượng học sinh lớn nhất cả nước với gần 2,6 triệu học sinh tại 168 phường, xã, đặc khu. Mỗi năm, toàn thành phố tăng cơ học từ 50.000-60.000 học sinh ở các cấp học.

Đối với sắp xếp trường lớp, TPHCM đã hoàn thành việc sắp xếp trường lớp, đảm bảo giảm 32% đầu mối cơ sở giáo dục với tinh thần giảm đầu mối nhưng không giảm phòng học, đáp ứng yêu cầu học tập của tất cả học sinh thành phố.

Đối với công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy và học, thành phố xác định quan điểm xuyên suốt là dữ liệu phục vụ quản trị phải được hình thành từ chính hoạt động chuyên môn hàng ngày của cơ sở giáo dục, kiên trì nguyên tắc định danh một trục dữ liệu, dữ liệu nhập một lần và sử dụng chung trong toàn ngành.

Trong đó, các hệ thống từ tuyển sinh trực tuyến, sổ đầu bài, học bạ số, quản lý học tập, kho học liệu đến bản đồ số giáo dục, các dịch vụ công trực tuyến được định danh và đồng bộ, phục vụ hơn 99% cán bộ, giáo viên và người học trên địa bàn thành phố. Sổ đầu bài số đã triển khai tại 225 trường trung học, với hơn 21.000 giáo viên ký số trực tiếp trên ứng dụng di động sau mỗi tiết dạy.

Thành phố tổ chức quản trị theo 3 bước. Bước 1 thu thập tự động dữ liệu, lấy trực tiếp từ nhật ký vận hành thông qua giao diện kết nối. Bước 2 đánh giá tự động bộ tiêu chuẩn được mã hóa định danh theo chu kỳ từ cơ sở dữ liệu ngành. Bước 3 quản trị trên cơ sở dữ liệu, cập nhật kết quả liên tục trên hệ thống điều hành, phân quyền cho các đơn vị và các cấp quản lý.

Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh đầu cấp được TPHCM thực hiện trực tuyến 100%, người dân không phải nộp giấy xác nhận cư trú. Ngành giáo dục cắt giảm hơn 104/161 thủ tục hành chính nội bộ, chỉ số hài lòng của người dân đạt 99,44%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ giải pháp ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy và học tại TPHCM

Trên cơ sở các kết quả đạt được, TPHCM đề xuất Chính phủ, Bộ GD-ĐT quan tâm, xem xét 3 kiến nghị.

Thứ nhất, công bố danh mục hồ sơ, sổ sách được thay thế hoàn toàn bằng bản điện tử có chữ ký số, tạo điều kiện tiên quyết để quản trị trên nền tảng dữ liệu.

Thứ hai, đề xuất ban hành thông tư về học bạ số, kèm theo chuẩn kỹ thuật dữ liệu, bảo đảm tính liên thông trên toàn quốc khi học sinh chuyển trường.

Thứ ba, ban hành danh mục công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo được thẩm định dành cho học sinh phổ thông, kèm nguyên tắc bảo vệ dữ liệu người học dưới 16 tuổi.

Đặc biệt, TPHCM đề nghị được chia sẻ, chuyển giao cho Bộ GD-ĐT mô hình cơ sở dữ liệu dùng chung để Bộ nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng ở các địa phương khác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, hiệu quả của chuyển đổi số được quyết định bởi tính thống nhất của cơ sở dữ liệu dùng chung. Với quy mô học sinh lớn nhất cả nước, TPHCM xác định trách nhiệm của mình là đi trước, thử nghiệm và chuyển giao các mô hình có thể nhân rộng trong toàn quốc, hướng đến các mục tiêu giảm tải cho nhà giáo, thuận tiện cho người dân và công bằng cho mọi học sinh.

THU TÂM