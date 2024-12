Sau sát nhập, Công an cấp phường ở quận 11 còn 10 đơn vị

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, sau khi sáp nhập, Công an cấp phường ở quận 11 (TPHCM) từ 16 đơn vị còn 10 đơn vị.

Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình trao hoa chúc mừng các đơn vị

Ngày 27-12, Công an quận 11 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sắp xếp, kiện toàn Công an phường, TPHCM; Quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc triển khai tổ chức bộ máy phường sáp nhập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc bố trí, điều động cán bộ.

Đại tá Phạm Xuân Thao, Trưởng Công an quận 11 trao quyết định cho các đơn vị

Theo đó, sau khi sáp nhập Công an cấp phường ở quận 11 từ 16 Công an phường còn 10 Công an phường.

Đại tá Phạm Xuân Thao, Trưởng Công an quận 11 yêu cầu Trưởng Công an 10 phường mới cần nhanh chóng nắm bắt tình hình ở địa bàn mới để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện lâu dài, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận...

HOÀNG HIẾU