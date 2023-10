Sau vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc tống tiền: Long An tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tại các trường học

Chiều 4-10, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An Nguyễn Hồng Phúc cho biết vừa ký văn bản gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường học đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, thời gian qua, tại nhiều tỉnh, thành xảy ra một số vụ việc học sinh bị kẻ xấu trà trộn vào trường học, dùng các thủ đoạn để bắt cóc với mục đích tống tiền hoặc buôn bán người; học sinh bị cướp tài sản, xâm hại thân thể trên đường đi học.

Đặc biệt là vụ việc xảy ra vào chiều 2-10 tại trường mầm non trong Khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An. Theo đó, đối tượng vào trường dẫn một bé gái 3 tuổi ra về và bắt cóc đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Sau đó, công an đã bắt giữ đối tượng và giải cứu bé gái thành công, an toàn.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học và bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, nhất là trong giờ đón, trả trẻ, giờ tan học cần phải được quan tâm thực hiện tốt.

Sở GD-ĐT tỉnh Long An đề nghị Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp phụ huynh, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện công tác truyền thông. Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của bộ, ngành, địa phương về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học. Phối hợp bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ.

Khi phát hiện đối tượng lạ có các hoạt động, biểu hiện nghi vấn, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất; tuyên truyền để phụ huynh nâng cao cảnh giác trong việc quản lý trẻ ở nhà.

Trong các hoạt động trên lớp, giáo viên tăng cường dạy trẻ một số kỹ năng ứng phó với các tình huống, trong đó có việc từ chối đi theo người lạ; cung cấp cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng đề phòng bị thất lạc và cách xử lý khi bị đi lạc. Trường hợp người lạ cố tình tiếp xúc gần, trẻ cần hô lớn để tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhất là lực lượng công an địa phương trong thực hiện kế hoạch liên tịch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động xung quanh.