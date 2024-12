Schneider Electric công bố các giải pháp để giải quyết thách thức về năng lượng và phát triển bền vững do tác động của AI

Giải quyết thách thức về năng lượng và phát triển bền vững do tác động của AI là vấn đề hiện nay

Theo đó Schneider Electric ra mắt bộ lưu điện (UPS) Galaxy VXL mới, thiết bị UPS mật độ cao, nhỏ gọn nhất trong ngành dành cho AI, trung tâm dữ liệu và công việc đòi hỏi hệ thống điện quy mô lớn. Galaxy VXL UPS có diện tích nhỏ hơn 52% so với các sản phẩm thông thường trong ngành và với mật độ năng lượng lên đến 1042 kW/m², thiết bị UPS dạng mô-đun 1,25 MW với khả năng mở rộng này được thiết kế để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong diện tích nhỏ hơn, mật độ cao.

Ông Pankaj Sharma, Phó Chủ tịch Điều hành Trung tâm Dữ liệu và Mạng của Schneider Electric chia sẻ: “Tại Schneider Electric, chúng tôi cam kết vượt qua các ranh giới, đặt ra các tiêu chuẩn mới và định hình tương lai của AI, nhưng không quên nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận chiến lược từ lưới điện đến chip, cho đến thiết bị làm lạnh và nhiều bộ phận khác”.

Được biết, thiết kế tham khảo trung tâm dữ liệu mới nhất của Schneider Electric được phát triển cùng NVIDIA để hỗ trợ các cụm AI, làm mát bằng chất lỏng, đồng thời giải quyết những thách thức đặc biệt khi triển khai hệ thống làm mát bằng chất lỏng trong môi trường trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ và các thiết bị mạng siêu quy mô.

Schneider Electric cũng công bố Giải pháp trung tâm dữ liệu AI toàn diện, qua đó giúp khách hàng giảm thiểu phát thải carbon từ mọi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của họ trên toàn cầu và ủng hộ phương pháp tiếp cận dựa trên khoa học để “đổi hướng đường cong” (“bend the curve”) mức tiêu thụ năng lượng. Phương pháp này hướng đến việc “sử dụng năng lượng thông minh cho hệ thống AI bền vững” (“energy intelligence for sustainable AI”). Schneider Electric tin rằng mục tiêu này có thể đạt được khi tích hợp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu với các ứng dụng do AI điều khiển.

Sản phẩm UPS Galaxy VXL mới mà Schneider Electric công bố vừa qua là thiết bị mới nhất trong danh mục cơ sở hạ tầng tiên tiến, toàn diện của công ty. Lần đầu tiên, khách hàng có thể tiếp cận giải pháp dạng mô-đun có khả năng mở rộng 1,25 MW với các mô-đun bộ lưu điện 125 kW/3U ở diện tích 1,2m2, đồng thời có thể hỗ trợ đến 1,25 MW tải trọng yếu trên một bộ khung và lên đến 5 MW khi 4 thiết bị hoạt động đồng thời mà chỉ cần diện tích 4,8m2.

BÌNH LÂM