Sẽ tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình tại núi Bà Đen trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2025

Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới sẽ được tổ chức vào ngày 8-5 tại núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Trong phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV) và GHPGVN vào sáng 26-2, nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2025 đã được đưa ra. Cuộc họp được chủ trì bởi Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Tổ chức và Hòa thượng Phra Brahmapundit – Chủ tịch ICDV.

Tại đây, các đại biểu thảo luận và thống nhất nhiều nội dung thuộc chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, diễn ra từ ngày 6 đến 8-5-2025, cùng các hoạt động ngoại vi có sự tham dự của đại biểu quốc tế. Lịch trình của Đại lễ Vesak cũng đã được thống nhất cao. Theo đó, ngày đầu tiên của đại lễ sẽ chào đón các vị lãnh đạo các GHPG của các quốc gia. Ngày thứ hai sẽ tổ chức cuộc hội thảo nhóm diễn ra xuyên suốt với 5 nhóm chủ đề nhỏ có sự tham gia của các học giả, đặc biệt là các học giả trẻ tuổi. Trong ngày thứ 3 – tức ngày 8-5-2025, lễ bế mạc sẽ diễn ra vào buổi sáng, và buổi chiều, các đại biểu cùng các quý hoà thượng sẽ di chuyển đến núi Bà Đen, Tây Ninh.

Tại đỉnh núi Bà Đen, lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới sẽ được tổ chức trang trọng với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu Vesak đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được xem là một hoạt động đặc biệt ý nghĩa nhằm hướng đến chủ đề của Vesak 2025: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Đoàn đại biểu Vesak 2025 chụp ảnh lưu niệm dưới chân tượng Bồ Tát Di Lặc tại núi Bà Đen vào tháng 10-2024. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Lý giải về việc chọn núi Bà Đen để tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình thế giới, Hòa thượng Phra Brahmapundit – Chủ tịch ICDV cho biết, trong khuôn khổ chương trình năm nay, có rất nhiều chủ đề và nội dung, trong đó nổi bật là "Hòa Bình An Lạc". Hòa bình an lạc ở đây có thể hiểu là sự bình an trong tâm trí, là nền tảng vững chắc để đạt được sự ổn định trong xã hội, hòa bình thế giới, cũng như tìm lại sự bình yên trong thiên nhiên và môi trường sống.

“Với núi Bà Đen, tôi cảm nhận được nền tảng của Hòa Bình An Lạc qua tinh thần Phật giáo và hình ảnh tượng Bồ Tát Di Lặc, biểu tượng của niềm hoan hỷ và an lạc. Tại đây, bạn được sống hòa mình vào thiên nhiên, có thể chia sẻ sự tĩnh tại an nhiên và vẻ đẹp này với những người xung quanh. Ngọn núi thiêng này là nơi để bạn có thể lan tỏa tinh thần, thông điệp về hòa bình thế giới ngay trong thực tại” - Hòa thượng Phra Brahmapundit nói.

Hòa thượng Phra Brahmapundit tại núi Bà Đen vào tháng 10-2024. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Chủ tịch ICDV cũng chia sẻ thêm, đây không chỉ là một tư tưởng mà là một minh chứng sống động rằng chúng ta có thể sống trong hòa bình, ngay cả khi phát triển kinh tế, mà không phá hoại môi trường hay làm tổn hại đến người khác. Đó là lý do, điểm đến tâm linh linh thiêng và nhiều năng lượng tích cực như núi Bà Đen sẽ là chỗ dựa tinh thần để mỗi người tìm kiếm sự chữa lành và an lạc.

Chia sẻ của Hòa thượng Phra Brahmapundit – Chủ tịch ICDV

Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ thảo luận lần hai về Đại lễ Vesak của ICDV và GHPGVN, đại diện của Khu du lịch núi Bà Đen đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho lễ thắp nến vì hoà bình thế giới.

Đại diện KDL núi Bà Đen báo cáo GHPGVN về công tác chuẩn bị đón đoàn đại biểu Vesak 2025. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Phó TGĐ Sun Group vùng miền Nam cho biết thêm: “Được đón đoàn đại biểu Vesak 2025 trong đại lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình thế giới là một niềm vinh hạnh lớn lao cho KDL núi Bà Đen. Vào ngày 8-5-2025, núi Bà Đen cũng sẽ tổ chức các nghi lễ đặc biệt ý nghĩa để đón đoàn đại biểu trong ngày hội lớn của Phật giáo, trong đó có lễ trồng cây bồ đề và tôn trí xá lợi Phật để Phật tử và nhân dân đến chiêm bái, đảnh lễ”.

Chiêm bái xá lợi Phật trong đại lễ Phật đản là một trong các nghi thức có ý nghĩa đặc biệt để các Phật tử và nhân dân đón nhận hồng phước từ đức Phật. Núi Bà Đen hiện nay là một trong số ít nơi hiếm hoi tại Việt Nam đang lưu giữ xá lợi Đức Phật do Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) trao tặng từ năm 2014.

Xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại núi Bà Đen để Phật tử và nhân dân đến chiêm bái dịp đại lễ Vesak. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025, Chính phủ cũng đang xem xét chấp thuận việc GHPGVN tổ chức rước xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ và tiếp nhận trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức về tôn trí để Tăng ni, Phật tử chiêm bái.

Được tổ chức từ ngày 6 đến 8-5-2025, Đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp quốc 2025 là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn và hòa bình toàn cầu. Dự kiến, Việt Nam sẽ đón khoảng 2.000 đại biểu đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Đại lễ, trong đó có các quan chức lãnh đạo LHQ, nguyên thủ một số quốc gia, các Tăng vương, Tăng thống, chủ tịch các tổ chức Phật giáo, cùng rất nhiều học giả, nhân sĩ, trí thức trên toàn thế giới.