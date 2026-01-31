Sen đá Đà Lạt hút khách dịp Tết Nguyên đán

Dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến cao điểm thu hoạch các loại hoa cho thị trường Tết Nguyên đán 2026 nhưng hiện tại, một số mặt hàng trang trí hoa, tiểu cảnh được trồng ở khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khá hút khách.