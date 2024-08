Series trực tuyến lần đầu tranh giải Cánh diều vàng

Hạng mục phim truyền hình dự thi giải Cánh diều vàng 2024 có 18 tác phẩm dự thi. Như thường lệ, Trung tâm Phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) chiếm số lượng lớn với tổng cộng 11 phim dự thi, gồm những đại diện nổi bật trên màn ảnh nhỏ năm qua như: Chúng ta của 8 năm sau, Người một nhà, Trạm cứu hộ trái tim, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Biệt dược đen, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Gia đình mình vui bất thình lình, Gặp em ngày nắng, Lỡ hẹn với ngày xanh, Làng trong phố và Cuộc chiến không giới tuyến.

Phim truyền hình phía Nam do đó cũng có phần lép vế khi chỉ có 3 phim tham dự gồm: Miền quên lãng (Hãng phim TFS - Đài truyền hình TPHCM) và Nữ luật sư, Tình yêu đến cùng gió biển (Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist -SCTV). Điện ảnh Công an nhân dân (Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an) năm nay cũng tranh giải với Đội điều tra số 7 (mùa 1).

"Tết ở làng địa ngục" là phim truyền hình hiếm hoi thuộc thể loại kinh dị tranh giải Cánh diều vàng

Nhưng bất ngờ hơn cả khi lần đầu tiên, giải thưởng có sự tham gia của 3 tác phẩm được phát sóng trên các nền tảng trực tuyến gồm: Đi về phía lửa, Nhà mình lạ lắm! và Tết ở làng địa ngục (Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam - Truyền hình K+). Đặc biệt, đây đều là các bộ phim có đề tài khá mới lạ cũng như có sự đầu tư lớn.

Trong đó, Tết ở làng địa ngục là phim truyền hình hiếm hoi thuộc thể loại kinh dị tham gia dự tranh Cánh diều vàng. Thời điểm lên sóng, bộ phim nhận được khá nhiều phản hồi của khán giả bởi sự kỳ công trong đầu tư, cách dẫn dắt, kể chuyện. Tác phẩm cũng đưa vào các chất liệu khá đậm nét.

Đáng chú ý, sau thành công khi phát sóng trực tuyến nhà sản xuất Production Q đã phát triển phần tiền truyện của phim thành phiên bản điện ảnh với tên gọi Kẻ ăn hồn và cũng khá thành công về mặt doanh thu.

Đi về phía lửa - bộ phim về nghề cứu hỏa được đầu tư lớn

Trong khi đó, bộ phim Đi về phía lửa mạnh dạn tập trung vào những câu chuyện cảm động của nghề cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn - một trong những công việc được xem là nguy hiểm nhất thế giới. Phim do đạo diễn Trần Thanh Huy thực hiện sau thành công lớn với phim điện ảnh đầu tay Ròm.

Tác phẩm này được thực hiện dựa theo series truyền hình đình đám Đài Loan - Nước mắt của hỏa thần (Tears On Fire). Đi về phía lửa sau khi trình chiếu đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem về sự hy sinh cao cả của các anh hùng trong biển lửa.

Nhà mình lạ lắm! cũng là tác phẩm đáng chú ý. Dù xoay quanh đề tài gia đình, phim quy tụ dàn diễn viên hai miền Nam – Bắc với những tên tuổi: NSND Trung Anh, Nhan Phúc Vinh, NSND Kim Xuân, Lê Bống…

Một tác phẩm khác cũng khá mạo hiểm trong việc chọn đề tài khó là Cuộc chiến không giới tuyến. Lấy bối cảnh là cuộc sống vùng biên giới và khai thác đời sống bản làng, quan hệ quân - dân thắm tình đoàn kết, nhưng bộ phim đã rời xa được mô-tip cũ khi nhấn mạnh vào những góc khuất của số phận từng nhân vật. Phim từng đạt tỷ suất rating lên đến 4,8% (theo báo cáo của Kantar Media Việt Nam - đơn vị nghiên cứu, cung cấp dữ liệu và đo lường thị hiếu).

Miền quên lãng là phim duy nhất của TFS tranh giải năm nay

Khai thác sâu vào khía cạnh nghề nghiệp còn có phim Nữ luật sư – bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Lật án tử hình của nhà văn Lại Văn Long (biên kịch: Châu Thổ) với nội dung nhấn mạnh vào hành trình của những người chiến đấu vì công lý và bảo vệ luật pháp.

Như thường lệ, đề tài tội phạm, hình sự luôn là thế mạnh của các phim truyền hình. Năm nay, các đại diện tranh giải có: Biệt dược đen thuộc loạt phim Cảnh sát hình sự, hay Đội điều tra số 7.

Số phận của những người lao động nghèo tại những khu trọ, xóm chợ,.. vật lộn sinh tồn với những cuộc đời và nỗi niềm riêng cũng được khắc họa chân thực và sống động qua nhiều tác phẩm như Cuộc đời vẫn đẹp sao hay Làng trong phố. Trong khi đó Miền quên lãng cũng là màu sắc lạ khi khai thác chủ đề đi tìm kho báu.

Cuộc đời vẫn đẹp sao - ứng viên nặng ký ở nhiều hạng mục ở thể loại phim truyền hình

Các tác phẩm còn lại dù thuộc các đề tài quen thuộc: về thanh xuân (Lỡ hẹn với ngày xanh, Chúng ta của 8 năm sau), tình yêu (Tình yêu đến cùng gió biển, Gặp em ngày nắng, Trạm cứu hộ trái tim, Không ngại cưới chỉ cần một lý do) hay tình cảm gia đình (Gia đình mình vui bất thình lình, Người một nhà)… cũng có những cách thể hiện riêng.

Lễ trao giải Cánh diều vàng 2024 sẽ diễn ra tối ngày 10-9 tại Quảng trường Nhà hát Đó thuộc Libera Nha Trang và được trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến.

HẢI DUY