Quảng Ngãi: Sạt lở sông Trà Khúc đe dọa nhà dân

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang làm gia tăng mức độ sạt lở bờ sông Trà Khúc đoạn qua thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, gây đe dọa an toàn và tài sản của người dân.

Sạt lở sông Trà Khúc đe dọa các hộ dân ven sông. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Ông Phạm Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn, cho biết: “Mưa lũ thời gian qua đã khiến bờ sông Trà Khúc đoạn qua địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 550m tại thôn An Thọ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn mưa to, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên đã làm gia tăng mức độ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhiều hộ dân trong khu vực, đặc biệt 6 hộ dân, 25 nhân khẩu dọc bờ sông”.

Sạt lở bờ sông Trà Khúc đã cuốn trôi đất đai của nhà ông Tùng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chỉ cách 1m, sạt lở có khả năng kéo sập nhà chính của ông Tùng, lấn sâu vào đường giao thông nông thôn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phạm Thanh Tùng, thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, cho biết: “Sạt lở bờ sông đã cuốn trôi 400m2 đất của gia đình, trên đất có công trình nhà vệ sinh, chuồng trại. Tôi cũng đã trồng tre để giữ đất nhưng lũ ngày càng lớn đã cuốn phăng cả bờ tre, ăn sâu đến 40-50m, tạo thành vách đất dựng đứng”.

Ông Nguyễn Lộc, thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, nói: “Mấy ngày nay mưa lớn nên chúng tôi rất lo lắng. Cứ lũ lên là đất trượt xuống, kéo sập cả mét đất trôi sông. Sạt lở đất đang ngày càng nghiêm trọng, người dân mong muốn chính quyền địa phương có giải pháp kè kiên cố chống sạt lở để người dân an tâm sinh sống”.

Sạt lở tạo thành vách dựng đứng nguy hiểm kéo dài dọc bờ sông Trà Khúc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những bụi tre được người dân trồng để chống sạt lở đang tiếp tục bị cuốn trôi khi lũ lên. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phạm Văn Lành cho biết, qua các phản ánh của người dân về vấn đề sạt lở, địa phương cũng đã kiểm tra tình trạng sạt lở. Vào năm 2022, khi sạt lở xảy ra có tính chất nghiêm trọng, UBND xã đã có báo cáo UBND huyện Sơn Tịnh. Đến năm 2023, sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng tài sản, tính mạng hơn 30 hộ dân dọc bờ sông mà trực tiếp là 6 hộ, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, trong đó có bờ sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Sơn, tuy nhiên do không có nguồn kinh phí nên chưa triển khai thực hiện.

“Trong suốt mùa mưa năm nay, mặc dù địa phương thường xuyên theo dõi diến biến thiên tai và thông tin cho người dân di dời đến nơi an toàn, tuy nhiên để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân cần phải có biện pháp kè chống sạt lở. Địa phương đã kiến nghị các cấp sớm xử lý, đầu tư kiên cố", ông Lành nói.

NGUYỄN TRANG