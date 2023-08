Sĩ quan công an nhân dân được thăng cấp tướng trước thời hạn nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND)

Trong đó, nghị định bổ sung quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân (CAND). Nghị định quy định tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng CAND, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật CAND.

Theo đó, sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn trong trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng CAND, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà được tặng thưởng một trong các hình thức huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước (không tính các hình thức khen thưởng theo niên hạn và khen thưởng quá trình cống hiến). Cụ thể, các hình thức huân chương: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Cùng với đó là danh hiệu vinh dự Nhà nước: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Nghị định số 57/2023/NĐ-CP nêu rõ, trong thời gian giữ một chức vụ chỉ được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn một lần và thời điểm tặng thưởng huân chương, thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn giữ cấp bậc hàm hiện tại.

Thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn không quá 12 tháng và do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi xem xét các trường hợp cụ thể căn cứ mức độ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của các hình thức khen thưởng để quyết định thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cho phù hợp.

Nghị định số 57/2023/NĐ-CP cũng quy định mới về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan CAND. Theo đó, kể từ ngày 15-8-2023 đến hết ngày 31-12-2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm thượng tá là 56 tuổi; kể từ ngày 1-1-2024, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 58 tuổi vào năm 2029 được xác định theo lộ trình.

Kể từ ngày 15-8-2023 đến hết ngày 31-12-2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam sĩ quan CAND có cấp bậc hàm đại tá, cấp tướng là 60 tuổi 9 tháng, nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm đại tá là 56 tuổi; kể từ ngày 1-1-2024, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình.

Nghị định số 57/2023/NĐ-CP cũng nêu rõ kể từ ngày 15-8-2023 đến hết ngày 31-12-2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam công nhân công an là 60 tuổi 9 tháng, nữ công nhân công an là 56 tuổi; kể từ ngày 1-1-2024, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 được xác định theo lộ trình.

Tính đến ngày 15-8-2023, nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm thượng tá, đại tá, nam sĩ quan CAND có cấp bậc hàm đại tá, cấp tướng, công nhân công an đang công tác được áp dụng quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.