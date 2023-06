Tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND quy định, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan CAND đối với hạ sĩ quan là 47 tuổi; cấp úy là 55 tuổi; thiếu tá, trung tá đối với nam là 57 tuổi, nữ là 55 tuổi; thượng tá đối với nam là 60 tuổi, nữ là 58 tuổi; đại tá đối với nam là 62 tuổi, đối với nữ là 60 tuổi; cấp tướng (nam 62; nữ 60).

Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan công an là cấp úy, thiếu tá, trung tá; thượng tá, nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 62 đối với nam và 60 đối với nữ. Trường hợp đặc biệt sĩ quan có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Với công nhân công an, hạn tuổi phục vụ cao nhất với nam là 62 tuổi, nữ 60 tuổi và thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Trước đó, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, về bổ sung các vị trí cấp bậc hàm cao nhất là đại tá, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉnh lý việc bổ sung trưởng công an thành phố thuộc Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá.

UBTVQH cũng đề nghị Quốc hội cho bổ sung 2 vị trí là trưởng phòng tổ chức cán bộ, trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị thuộc Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá để tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với hệ thống cấp bậc hàm của công an 2 thành phố này (giám đốc - trung tướng, phó giám đốc - thiếu tướng, trưởng phòng quan trọng - đại tá).