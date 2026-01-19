Xã hội

Sáng 19-1, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham gia của hơn 750 đại biểu là cán bộ hội, hội viên, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố.

z7444850190515_3f8fc1db208ad9c454a996761f4bd910.jpg
Lễ chào cờ của sinh viên TPHCM sáng 19-1

Dưới lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc thiêng liêng, các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, thể hiện lòng thành kính, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của sinh viên thành phố đối với Đảng, với Tổ quốc.

z7444850196375_691827acb666c58858ea938dd5d5ada1.jpg
Sinh viên TPHCM chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

z7444850168706_d72220c9a56a6e3a21cffa7996a6b893.jpg
Sinh viên TPHCM dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú
z7444850167608_91f3fb177e899bc42a961eee49356451.jpg
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Đăng Khoa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, chia sẻ, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế.

z7444850168928_5f2c0582adbe807501e9ab986d4ff66e.jpg
Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại buổi lễ

“Sinh viên Thành phố mang tên Bác sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm cao thực hiện thắng lợi những quyết sách chiến lược mà Đảng đề ra. Sinh viên TPHCM tự hào tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh.

z7444850182688_61fe7af3db2577f872ebcb7eda96f208.jpg
Sinh viên tham gia lễ chào cờ sáng 19-1
