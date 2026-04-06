Số ca tử vong do COPD cao hơn tử vong do tai nạn giao thông

Hội Hô hấp Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam vừa tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề "Kỷ nguyên mới trong điều trị hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)" nhằm cập nhật những tiến bộ y khoa, chia sẻ kiến thức lâm sàng thực tiễn về các giải pháp phòng ngừa, quản lý và điều trị hiệu quả các bệnh lý hô hấp mạn tính tại Việt Nam.

Các chuyên gia thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các chuyên gia cho biết, trong nhiều thập kỷ qua, bệnh lý hô hấp mạn tính vẫn luôn là những "quả bom hẹn giờ", âm thầm bào mòn sức khỏe người bệnh và tạo ra nhiều áp lực lên hệ thống y tế. Trên toàn thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang tạo ra những áp lực y tế và kinh tế to lớn, gây ảnh hưởng tới 390 triệu người và đã lấy đi sinh mạng của hơn 3 triệu người mỗi năm.

Riêng tại Việt Nam, COPD hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 với hơn 25.000 ca tử vong mỗi năm, cao hơn tử vong do tai nạn giao thông. Đáng báo động hơn, có đến khoảng 65-80% bệnh nhân COPD trong cộng đồng chưa được chẩn đoán, khiến họ bỏ lỡ "thời điểm vàng" để can thiệp sớm và ngăn chặn tổn thương phổi không thể phục hồi.

Trong bức tranh dịch tễ đó, các đợt cấp COPD không chỉ là sự suy giảm hô hấp tạm thời mà thực sự là những biến cố đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Dữ liệu lâm sàng đã cho thấy một thực tế đáng lo ngại: có khoảng 50% bệnh nhân sống sót sau 3,6 năm kể từ đợt cấp nặng đầu tiên. Điều này đồng nghĩa với việc đợt cấp COPD mang tiên lượng xấu tương đương, thậm chí còn hơn một số bệnh lý ung thư phổ biến.

Đối với bệnh Hen phế quản - bệnh hô hấp mạn tính phổ biến tại Việt Nam, với tỷ lệ mắc khoảng 4,1% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân chưa đạt kiểm soát vẫn ở mức cao tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á, kéo theo sự gia tăng các ca nhập viện và cấp cứu do đợt kịch phát. Gánh nặng này không chỉ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp mà còn gây tổn thất đáng kể về kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, nhóm bệnh nhân hen nặng, dù chiếm tỷ lệ nhỏ, lại có nguy cơ nhập viện cao gấp 10 lần và tiêu tốn lên tới 60% nguồn lực kinh tế.

Theo PGS-TS-BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM, hen và COPD đều liên quan chặt chẽ đến vấn đề môi trường. Đặc biệt, COPD có liên quan mật thiết đến thuốc lá, với khoảng 90% ca bệnh liên quan đến hút thuốc lá. Do đó, giảm thiểu tác hại của thuốc lá là giải pháp quan trọng nhất để giảm gánh nặng COPD. Bên cạnh đó, cần có chương trình tầm soát để phát hiện sớm COPD. Phát hiện càng sớm thì điều trị càng hiệu quả. Cũng như hen, việc điều trị cần được duy trì lâu dài.

Hen và COPD là bệnh mạn tính cần điều trị suốt đời, tương tự như cao huyết áp, mỡ máu hay đái tháo đường. Tuy nhiên, đối với hen, do điều trị hiệu quả nên nhiều bệnh nhân lầm tưởng đã khỏi bệnh, dẫn đến tỷ lệ bỏ điều trị lên tới 60–70%. “Việc điều trị liên tục để giảm đợt cấp và làm chậm tiến triển bệnh. Ngoài ra, cần phòng ngừa các đợt cấp bằng cách xác định và tránh các yếu tố nguy cơ như ô nhiễm không khí, khói thuốc và các tác nhân kích thích”, PGS-TS-BS Trần Văn Ngọc thông tin.

Trước đó, vào tháng 3-2025, AstraZeneca đã đồng hành cùng Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến xây dựng "Chương trình Sức khỏe Phổi Việt Nam giai đoạn 2025-2027" với trọng tâm đẩy mạnh tầm soát, phát hiện sớm, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và mở rộng tiếp cận y tế toàn diện. Cho tới thời điểm này, việc COPD và hen phế quản được nhấn mạnh trong Nghị quyết của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA 76) và chính thức được đưa vào Chương trình Mục tiêu Quốc gia 2026–2035 minh chứng cho tầm quan trọng và mức độ cấp thiết của việc quản lý và điều trị các bệnh lý hô hấp mạn tính.

THÀNH SƠN