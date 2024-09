Sơ kết 60 ngày triển khai mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp xã

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngay sau khi triển khai, mô hình đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp lãnh đạo, người dân ghi nhận, đánh giá cao về giải pháp mới, đột phá, sáng tạo của Công an TP Đà Nẵng.

Kết quả, có 22/56 địa bàn cấp xã không xảy ra tai nạn giao thông; 7/56 địa bàn cấp xã giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Đáng chú ý, tình hình tai nạn giao thông giảm trên 2 tiêu chí: giảm 15 vụ (78/93 vụ), giảm 5 người bị thương (71/76 người) so với thời gian liền kề.

Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, xây dựng văn hóa tham gia giao thông ngay tại cơ sở được đẩy mạnh. Lực lượng CSGT phụ trách địa bàn cấp xã tổ chức 450 hoạt động tuyên truyền tại khu dân cư, tổ dân phố, cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp kinh doanh vận tải... (tăng 35%).

Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại địa bàn được thực hiện liên tục, đảm bảo bao quát toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường, xã. Theo đó, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 25.199 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (tăng 29%). Riêng công an cấp xã đã phát hiện, lập biên bản 4.688 trường hợp (tăng 79%).

Tại hội nghị, đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương từ quận, huyện đến phường, xã nhìn nhận, mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp xã là một giải pháp đột phá, sáng tạo nhằm tăng cường nghiệp vụ CSGT, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại địa bàn cơ sở; hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của lực lượng Công an phường, xã và CSGT-Trật tự trên địa bàn…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH



Để tiếp tục thực hiện hiệu quả, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, từng lực lượng, từng ngành, từng địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị là một trong những nội dung quan trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (UBND các cấp, ngành GTVT, ngành công an…), cần thực hiện liên tục, nhất là lan tỏa mạnh mẽ ý thức chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông đến các tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành văn hóa khi tham gia giao thông.

“Cần xác định rõ cán bộ chiến sĩ CSGT phụ trách phường, xã là một hạt nhân huy động hệ thống chính trị tại cơ sở cùng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Song song đó, Chủ tịch UBND các cấp cần huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, nhất là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở… tiếp tục đồng hành, gắn chặt trách nhiệm với lực lượng công an các cấp tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng TP Đà Nẵng trở thành điểm đến văn minh, an toàn, hấp dẫn và đáng sống…”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

XUÂN QUỲNH