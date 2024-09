Sơ tán dân khẩn cấp do ngập sâu dọc tuyến sông Lam

Sáng 21-9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các địa phương dọc tuyến sông Lam, bị ngập nặng. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và các lực lượng bộ đội, công an đã sơ tán người dân đến nơi an toàn.