Quảng Bình: Sơ tán hơn 1.000 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Theo UBND huyện Minh Hóa, khoảng 11 giờ ngày 19-9, một khối lượng lớn đất bị sạt đổ tràn vào nhà 1 hộ dân tại thôn Tân Lý, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa làm rạn nứt nhà bếp, may mắn cả gia đình chạy thoát, không thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường đưa cả gia đình này đến nơi an toàn.

Sạt lở tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa

Tỉnh Quảng Bình đã sơ tán 238 hộ dân với gần 1.000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo thống kê, tại Quảng Bình ghi nhận 164 điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở núi, khu dân cư, bờ sông, biển. Tỉnh cũng phân công lực lượng kiểm tra, rà soát 74 điểm sạt lở núi, trong đó 8 điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi có mưa lớn.

Thượng nguồn sông Gianh đoạn qua xã Dân Hóa, Minh Hóa dâng lũ đã cô lập nhiều bản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã điều động 26 xuồng các loại, 12 xe vận tải, xe cứu kéo, 17 xe chỉ huy, 3 máy phát điện, nhiều nhà bạt, áo phao, phao cứu sinh, pin, đèn, nước uống đóng chai, lương thực, thực phẩm, thuốc đến các thôn bản.

Tỉnh Quảng Bình đã huy động đội xung kích phòng chống thiên tai với hơn 12.000 người tại 151 xã, phường, thị trấn ứng trực, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, di dời người dân.

Bộ đội biên phòng di dời người dân ở bản Mít, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng kịp thời có mặt tại các điểm di dời dân, động viên bà con nhân dân tránh trú bão. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã trực tiếp kiểm tra công tác sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất ở bản Mít, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Nơi đây có 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp ủy, chính quyền địa phương di dời về trụ sở của Đội sản xuất số 7, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79, Binh đoàn 15 và các trường học.

Tại huyện Minh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã trực tiếp kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao tại xã Hồng Hóa và thị trấn Quy Đạt. Xã Hồng Hóa đã vận động hơn 100 hộ dân tại các thôn Rục, Vè, Tiến Hóa di dời đến nơi an toàn và đang tiếp tục vận động, di dời nhiều hộ dân khác. Kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở đe dọa nhà dân, ông Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục vận động các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn, cử cán bộ thường xuyên túc trực, bảo vệ tài sản cho nhân dân.

MINH PHONG