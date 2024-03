Sóc Trăng: Công an bán chuyên trách lập nhiều thành tích xuất sắc

Ngày 14-3, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác tuyển dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Tỉnh Sóc Trăng hiện có 80 xã, trong đó 67 xã loại I và 13 xã loại II. Theo quy định, số lượng công an xã bán chuyên trách tại xã loại I được bố trí 5 người, xã loại II là 3 người, tương đương tổng nhu cầu cần tuyển dụng là 374 người.

Tính đến tháng 3-2024, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tuyển dụng được 361 người, đạt tỷ lệ 96,52%. Mức phụ cấp hàng tháng đối với công an xã bán chuyên trách là 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng, riêng trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn phù hợp được hỗ trợ hàng tháng và hưởng các chế độ theo quy định. Trong năm 2023, tỉnh đã chi phụ cấp gần 8,4 tỷ đồng.

Qua 1 năm triển khai, lực lượng công an xã bán chuyên trách đã tích cực thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả: Hỗ trợ tiếp nhận, xử lý 1.036 tin báo; giải quyết 649 vụ việc liên quan an ninh, trật tự; triệt xóa 183 điểm đánh bạc; gọi hỏi, xét nghiệm nhanh ma túy 458 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy; giáo dục, quản lý 903 đối tượng có tiền án, tiền sự…

Đồng thời, tham gia vận động và tiếp nhận 17.009 hồ sơ cấp căn cước công dân, hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt 289.841 tài khoản định danh điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, việc tuyển dụng công an xã bán chuyên trách đã hỗ trợ tích cực cho địa phương trong điều kiện công an chính quy còn thiếu, qua đó đảm bảo được an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Lực lượng này đã lập nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều cá nhân được khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu, các đơn vị liên quan tiếp tục kiện toàn lực lượng công an xã bán chuyên trách; rà soát kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác, để lực lượng này hoạt động hiệu quả hơn.

Dịp này, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

TUẤN QUANG