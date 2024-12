Sóc Trăng đạt và vượt 24 chỉ tiêu nghị quyết năm 2024

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, ngày 2-12

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 của tỉnh Sóc Trăng ước đạt 7%, đạt chỉ tiêu nghị quyết (khu vực I tăng 3,94%; khu vực II tăng 10,3%; khu vực III tăng 8,96%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 103.000 tỷ đồng (vượt 14,4% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 17,1% so cùng kỳ). Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,1 triệu đồng/người/năm (vượt 5,2% chỉ tiêu nghị quyết). Cơ cấu kinh tế khu vực I - II - III tương ứng là 40,97% - 16,18% - 39,77%, đạt chỉ tiêu nghị quyết.

Cùng với đó, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% (cùng kỳ âm 4,88%); giá trị xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD (vượt 20% chỉ tiêu nghị quyết, tăng gần 20% so với cùng kỳ); thu ngân sách nhà nước đạt 5.618 tỷ đồng (tăng trên 13,55%). Trong năm, toàn tỉnh đón hơn 3,12 triệu lượt khách tham quan, du lịch (tăng 7,9%); tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 1.858 tỷ đồng (tăng 20%).

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì và ổn định. Sản lượng lúa đạt trên 2,18 triệu tấn; tỷ lệ sản lượng lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm trên 93,4%; gạo ST25 tiếp tục được vinh danh trong tốp Gạo ngon nhất thế giới năm 2024. Cây ăn trái phát triển theo hướng sản xuất tập trung, sản xuất sạch gắn với tiêu thụ, xuất khẩu. 3 chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai quyết liệt bằng việc huy động, lồng ghép linh hoạt các nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên. An sinh xã hội được tập trung đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm 2024 giảm 1%. Ngoài ra, Sóc Trăng tích cực tham gia hưởng ứng, ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra (chuyển hỗ trợ trên 15 tỷ đồng và 87 tấn hàng hóa), thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Công tác cải cách hành chính được tăng cường, với chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng so với năm 2022 (thuộc nhóm cao nhất, tăng thứ hạng so với các tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ nhất các tỉnh trong khu vực); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng so với năm 2022; nguồn nhân lực của tỉnh tăng về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng.

Tập trung phối hợp tốt với các bộ, ngành Trung ương triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh, như: dự án thành phần 4 tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi; tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông - Tây…

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, năm 2025, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng phải thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn. Đầu tiên là vừa phải “tăng tốc, bứt phá”, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Hai là phải thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Ba là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải có tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung ”.

