Sóc Trăng khởi công khai thác mỏ cát sông hơn 1,14 triệu m³

Mỏ cát sông MS05 trên sông Hậu ở địa bàn tỉnh Sóc Trăng được đưa vào khai thác

Mỏ cát MS05 nằm trên luồng Định An, sông Hậu, thuộc địa bàn xã An Thạnh 1 và xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung) có diện tích khoảng 100ha. Tổng trữ lượng cát được phép khai thác hơn 1,14 triệu m3.

Số lượng cát khai thác tại mỏ MS05 được sử dụng cho thi công dự án thành phần 4 (chiều dài khoảng 58,4km) thuộc cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1), do Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công mỏ cát sông MS05

Lộ trình khai thác mỏ MS05 diễn ra trong 2 năm, năm thứ nhất khai thác 1 triệu m³, năm thứ 2 hơn 141.000m³. Mức sâu khai thác từ mức cote -8,5m đến mức cote -16m. Thời gian khai thác từ 7 giờ đến 17 giờ, không khai thác vào ban đêm. Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên 7,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu: Đơn vị khai thác Công ty Xây dựng Trường Sơn phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định trước, trong và sau khi khai thác, đảm bảo nguồn cát được sử dụng vào đúng mục đích. Đặc biệt, cần chú ý đến diễn biến của tình trạng sạt lở bờ sông, cũng như không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất người dân trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Tổ giám sát khai thác cát sông của tỉnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực ,vật lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhà thầu khai thác để hoạt động giám sát diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trực tiếp lên tàu khai thác cát kiểm tra

Được biết, mỏ cát sông MS05 là một trong 5 mỏ cát (tổng diện tích hơn 450ha, trữ lượng hơn 11 triệu m³) trên sông Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng đã được địa phương lập hồ sơ, thủ tục bàn giao cho các nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù để thi công dự án thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

TUẤN QUANG