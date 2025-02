Sôi động âm nhạc mùa lễ tình nhân

Được mùa âm nhạc tình yêu

Dịp lễ tình nhân 14-2 (Valentine) năm nay khá gần Tết Nguyên đán, rơi vào nhịp nghỉ của thị trường âm nhạc sau một năm 2024 quá rộn ràng. Thế nhưng, đến hẹn lại lên, các khúc ca tình yêu mới vẫn ra mắt vô cùng nhộn nhịp.

“Cuộc sống quanh ta là nhà/ Đôi tay anh hiền hòa ôm em dẫu gió lốc mưa ngâu/ Vẫn nắm lấy tay nhau/ Chẳng có phép màu nào bằng tình yêu…”, là những ca từ dịu ngọt của mùa âm nhạc tình yêu năm nay trong ca khúc Thanh âm trái tim từ giọng ca Hồ Quỳnh Hương. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác, Only C sản xuất âm nhạc, được ra mắt tối 12-2.

Cùng thời điểm, “hoàng tử nhạc Valentine” Đức Phúc ra mắt ca khúc Chăm em một đời với sự kết hợp giữa giai điệu Pop, R&B pha chút Funky vui tươi. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Kai Đinh và Kewtiie đảm nhận, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh đảm nhận phần MV. MV Chăm em một đời cũng không đi theo mô típ thông thường mà sử dụng góc máy giúp khán giả có cảm giác như mình đang sống trong những câu chuyện tình yêu.

Hình ảnh trong MV Dù cho tận thế (vẫn yêu em)

Trước đó, Erik có thể xem là nghệ sĩ trình làng mùa Valentine sớm nhất với MV Dù cho tận thế (vẫn yêu em) - nhạc phim điện ảnh Bộ tứ báo thủ. Ca khúc thuộc thể loại ballad do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác cùng sự tham gia viết lời mới của đạo diễn Trấn Thành. Chỉ sau vài tiếng lên sóng, MV đã “leo thẳng” lên Top 1 Trending Music và tạo hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội.

Hòa vào đường đua âm nhạc tuần lễ này còn có những giọng ca khác: Trung Quân và Bùi Anh Tuấn trình làng MV I do, PiaLinh và JunDi ra mắt MV Xin lỗi được chưa, Hoàng Mỹ An có Wanna hear you, Linh Hương Luz giới thiệu Ta vẽ tương lai, Đoàn Minh Quân với Lễ cưới trong mơ…

Đẩy mạnh quảng bá, định hình thương hiệu

Để tạo được dấu ấn với khán giả trong mùa Valentine, các nghệ sĩ đã lên kế hoạch thực hiện sản xuất, quảng bá khá chuyên nghiệp. Hơn 10 sản phẩm ra mắt mùa này thì cũng chừng đó chiến lược quảng bá riêng, như: “ém” sản phẩm, tung teaser, tung ca khúc đúng thời cơ “chín muồi”, quảng bá sau ra mắt… Có nghệ sĩ trình làng ca khúc vào dịp đặc biệt, cũng có nghệ sĩ chọn đúng thời điểm này hàng năm để xây dựng, định hình thương hiệu.

Mấy năm gần đây, Đức Phúc luôn chọn mốc 14-2 cố định để ra mắt sản phẩm mới và với Chăm em một đời, nghệ sĩ trẻ đã có những bước đi được đánh giá khá hiệu quả. MV có sự hiện diện từ những cái tên đang có sức thu hút như Tiktoker Lê Tuấn Khang, MC - đạo diễn Trấn Thành, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và cả 30 “Anh trai say hi”.

Ở các mùa Valentine trước, Đức Phúc cũng tạo các dấu ấn riêng với các sản phẩm như Đi chùa cầu duyên (năm 2024), Em đồng ý (I do) năm 2023, Ngày đầu tiên năm 2022, Hơn cả yêu năm 2020… Đặc biệt, khán giả vẫn còn ấn tượng khi Đức Phúc “chơi lớn” với việc kết hợp cùng 911 - nhóm nhạc đình đám từ Anh quốc trong MV Em đồng ý (I do).

Các nghệ sĩ khác cũng đầu tư mạnh tay cho khâu sản xuất, quảng bá. Erik mời luôn một số diễn viên chính phim Bộ tứ báo thủ gồm Hoa hậu Trần Tiểu Vy, diễn viên Quốc Anh, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên góp giọng trong MV Dù cho tận thế (vẫn yêu em).

Bên cạnh đó, MV còn có sự tham gia diễn xuất dàn diễn viên khách mời tên tuổi như Hòa Minzy, Đức Phúc, JSol, Phạm Anh Duy, Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo… MV Thanh âm trái tim của Hồ Quỳnh Hương cũng không kém cạnh khi chọn “đạo diễn triệu view” Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, mời Hoa hậu - diễn viên Đoàn Thiên Ân tham gia.

Trong khi đó, Bùi Anh Tuấn và Trung Quân gây “bùng nổ” khi vừa tung MV vừa thông báo sẽ phát hành EP B.U.I (đĩa nhạc mở rộng) với 4 bài về tình yêu, ra mắt ngày 22-2. Ca sĩ Hoàng Mỹ An khá táo bạo khi bắt tay ngôi sao âm nhạc Hàn Quốc (K-pop) Samuel ra mắt ca khúc Wanna hear you.

Với PiaLinh và JunDi, sau khi ra mắt MV Xin lỗi được chưa, ê kíp sản xuất còn tung ra các phiên bản Speed Up, Remix cùng thử thách Dance challenge (nhảy) thú vị trên TikTok, hứa hẹn tạo cơn sốt vũ đạo vui nhộn dành riêng cho các cặp đôi mùa Valentine.

Không còn là chạy lấy đà, mùa âm nhạc tình yêu năm nay thực sự là một cuộc đua rực rỡ, so kè chất lượng nhiều sản phẩm và định hình hướng đi của các nghệ sĩ. Nhiều ca khúc khiến khán giả rưng rưng khi cảm nhận thông điệp về hành trình tình yêu, của khoảnh khắc cầu hôn thiêng liêng.

TIỂU TÂN