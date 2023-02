Sôi động thị trường ngày Lễ Tình nhân 14-2

Nhiều loại hoa, đặc biệt khoảng 90% hoa hồng có mức giá tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Theo đó, bình quân mỗi bó hoặc chậu hoa hồng có giá giao động từ 450 ngàn đồng đến 2 triệu đồng; còn hầu hết mặt hàng khuyến mại giảm giá.

Ghi nhận thị trường trước ngày Lễ Tình nhân (Valentine 14-2) tại TPHCM cho thấy, không khí khá sôi động, từ cửa hàng hoa, đá quý đến siêu thị phong phú về chủng loại, chương trình khuyến mãi; chỉ riêng hoa hồng tăng giá.

Giá hoa tăng, kim cương giảm

Tại các cửa hàng hoa tươi trên đường Võ Thị Sáu (quận 3), góc đường Quang Trung-Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)… những ngày này rực rỡ sắc màu. Nhiều loại hoa, đặc biệt khoảng 90% hoa hồng có mức giá tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Theo đó, bình quân mỗi bó hoặc chậu hoa hồng có giá giao động từ 450.000 đồng đến 2 triệu đồng.

“Vài năm gần đây sức mua hoa không cao vào ngày này do ảnh hưởng của tác động dịch Covid-19 và tình hình kinh tế khó khăn, nhưng giá hoa lại tăng do nguồn cung về không nhiều, chúng tôi cũng nhập ít vì sợ ế”, chị Nguyễn Thị Thu, chủ cửa hàng hoa tươi tại góc đường Phan Huy Ích-Trường Chinh (quận Tân Bình) chia sẻ.

Còn tại gian hàng trực tuyến (online), thương hiệu Dalat Hasfarm triển khai hoạt động "Hapy Valentine's day" với hàng loạt mã giảm giá từ 20.000-100.000 đồng cho hóa đơn từ 800.000-2 triệu đồng. Thương hiệu này cũng tung ra dòng sản phẩm combo Món quà yêu, kết hợp hoa tươi và trái cây có giá dao động từ 660.000-860.000 đồng/combo.

Thương hiệu Hoayeuthuong cũng tung ra thị trường combo hoa tươi, chocolate và quà tặng người thương dành thông qua hoạt động "Happy Valentine's day."- giảm giá một số sản phẩm cắt cành được thiết kế theo mẫu, gồm Người thương có giá 407.407 đồng/sản phẩm giảm còn 350.000 đồng/sản phẩm; Tình yêu đầu 700.000 đồng giảm còn 650.000 đồng/sản phẩm; Hẹn yêu 560.185 đồng giảm còn 500.000 đồng/sản phẩm...

Trong khi đó, tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC đồng hành cùng các cặp đôi và đánh dấu cho khoảnh khắc đặc biệt trong dịp 14-2 năm nay với chương trình " Valentine - Cùng SJC trao gửi yêu thương".

Theo đó, từ ngày 10 đến 20-2, SJC giảm giá từ 20-40% áp dụng cho một số nữ trang đặc biệt; 15% nữ trang gắn đá Ruby; 10% nữ trang gắn đá quý, đá bán quý các loại, ngọc trai, đá CZ. Riêng đối với sản phẩm kim cương, SJC giảm 8% nữ trang gắn kim cương (chỉ có kim cương, không gắn đá quý và đá bán quý) và vỏ kim cương (không có kim cương chủ); 1% kim cương rời (mua kèm vỏ kim cương).

Tương tự, từ nay đến ngày 15-2, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ tung ra thị trường bán lẻ chương trình mang thông điệp "Trao nhau khoảnh khắc ghi dấu một đời" với nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng và tri ân khách hàng mua sắm dịp ngày Lễ Tình nhân-Valentine 14-2. Trong số đó, PNJ tặng ngay sản phẩm sành điệu cho khách hàng mua trang sức vàng, combo ưu đãi dành cho khi mua kim cương viên trị giá 100 triệu đồng sẽ được áp dụng ưu đãi giảm 15% khi mua vỏ kim cương.

Nhiều hàng hóa giảm giá

Khảo sát tại trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị... trên địa bàn TPHCM, cho thấy nguồn cung sản phẩm quà tặng phục vụ cho thị trường quà tặng Ngày Valentine 14-2 năm nay bình quân tăng từ 10-20% so với ngày thường. Sản phẩm được cung ứng tại kênh bán lẻ hiện đại rất đa dạng về hình thức, chủng loại, phù hợp làm món quà tặng ngọt ngào cho cặp đôi với giá ưu đãi hấp dẫn. Điển hình, ở nhóm mặt hàng mỹ phẩm có dầu gội, sữa tắm, sửa rửa mặt, kem dưỡng da... của thương hiệu Dove, Pantene, Enchanteur, Pond’s, L’Oreal, Head&Shoulder, Hazeline... với giá ưu đãi chỉ từ 73.500 đồng/sản phẩm, kèm theo quà tặng. Ở nhóm mặt hàng dùng có gấu bông, giày dép, giỏ xách, nước hoa... được áp dụng mức giảm giá từ 10-30%.

Theo Giám đốc Khối vận hành hoạt động hệ thống siêu thị Co.opmart Nguyễn Ngọc Thắng, nhằm phục vụ cho thị trường ngày Valentine 14-2, tại Co.opmart, Co.opXtra tổ chức chương trình "Valentine giá nào cũng thích deal nào cũng yêu" kéo dài từ nay đến ngày 22-2. Chương trình áp dụng cho đa dạng mặt hàng đặc trưng cho ngày lễ ngọt ngào này như chocolate, bánh ngọt, hoa tươi, nước hoa, áo dành cho cặp đôi; tặng 420 vé xem phim tại hệ thống rạp chiếu phim Galaxy cinema thông qua trang mua sắm trực tuyến Cooponline cùng hàng loạt những ưa đãi khác.

Ghi nhận tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra cho thấy, mặt hàng chocolate tăng khoảng 20% so với ngày thường, rất đa dạng về hình thức, chủng loại, phù hợp làm món quà tặng xinh xắn, ngọt ngào. Mặt hàng hoa, đặc biệt là hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa lan, hoa ly… được tăng gấp đôi sản lượng so với ngày thường. Tất cả hoa tươi tại Co.opmart và Co.opXtra được vận chuyển trực tiếp từ vùng nguyên liệu nên rất tươi, có thể trưng bày dài ngày trong điều kiện thường.

Ngoài ra, chương trình “Tiệc ngon thay lời yêu thương” giảm giá từ 20-30% các mặt hàng phục vụ cho những tiệc thân mật tại gia, giúp chủ nhân không mất thời gian sơ chế và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: thịt heo, thịt bò, gà, cá, mỳ Ý, pizza, xúc xích, nước ngọt, bia, set lẩu… Chương trình “14-2 Sale có cặp – Giảm có đôi”: Giảm giá đến 50% cho các loại quần áo cặp từ các thương hiệu Việt (Five C, CNX, Kaka, WinMaxx…).

Tương tự, tại siêu thị GO! & Big C trên toàn quốc áp dụng chương trình “Mùa Yêu – Siêu giảm giá” với gần 500 sản phẩm cùng mức giá. Theo đó, chương trình áp dụng mức giá ưu đãi lên đến 37% dành cho các mặt hàng bánh, kẹo, gấu bông, quà tặng trong ngày Valentine. Các sản phẩm sữa chua uống, sữa tươi bánh, kẹo, cà phê đóng gói các loại giá ưu đãi lên đến 26%; giảm giá lên đến 35% dành cho các mặt hàng tiêu dùng như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, lăn khử mùi… Ngoài ra, sản phẩm nước giải khát đóng chai, thùng các loại cũng đang có mức giảm giá hấp dẫn lên đến 30%.

Đặc biệt, nhiều mặt hàng được áp dụng giảm giá hấp dẫn ngay trên hóa đơn mua sắm: Mua hóa đơn 100.000 đồng sản phẩm Mondelez Kinh Đô giảm ngay 20.000 đồng (Không áp dụng cho các nhóm sản phẩm Cosy 126gr, Cosy Marie 528gr, Oreo Pie 180g, AFC 300gg, Slide 160gr); Mua 199.000 đồng các sản phẩm của X MEN và LASHE được giảm 20.000 đồng trên hóa đơn (Giới hạn 5 lần/hóa đơn); Giảm ngay 30.000 đồng khi mua các sản phẩm chăm sóc tóc và cá nhân của P&G với hóa đơn 299.000 đồng (Không áp dụng cho Pantene ngăn rụng tóc 650ml, Head&Shoulders bạc hà 625ml, Rejoice siêu mượt 630ml, Pampers và giới hạn 2 lần/hóa đơn).