Sớm xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát nội dung trên website, blog, fanpage

Nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và chính quyền, nhân dân 2 tỉnh An Giang – TaKeo nói riêng, ngày 22-10, Đoàn y, bác sỹ của Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát nước bạn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Phrom Đen, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, vương quốc Campuchia.