Sơn Tùng M-TP, Vũ, HIEUTHUHAI thắng lớn ở Bảng Xếp hạng chính thức tại Việt Nam

Vũ nhận giải ở sự kiện ra mắt Bảng Xếp hạng chính thức tại Việt Nam

Tối 23-4, các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam hội tụ chào mừng sự kiện ra mắt Bảng Xếp hạng chính thức tại Việt Nam (The Official Vietnam Chart). The Official Vietnam Chart được vận hành bởi Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI), thuộc khuôn khổ Official Southeast Asia Charts - Bảng xếp hạng âm nhạc vừa ra mắt dành cho thị trường Đông Nam Á, tổng hợp thứ hạng hàng tuần những ca khúc được yêu thích nhất tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore. Bảng xếp hạng này tại Việt Nam ghi nhận đây là thị trường đang phát triển, đầy tiềm năng.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức trao giải Top 10 local songs (tạm dịch Top 10 bài hát nội địa của năm) và Top 10 local artists (tạm dịch Top 10 nghệ sĩ nội địa của năm).

Công bố ra mắt Bảng Xếp hạng chính thức tại Việt Nam

Theo đó, ca sĩ Sơn Tùng MTP thắng đậm 2 giải thưởng của Bảng Xếp hạng chính thức tại Việt Nam. Anh xếp vị trí thứ nhất ở hạng mục nghệ sĩ. Sau anh ở hạng mục này là HIEUTHUHAI, Vũ, Đen, Tlinh, Wren Evans, Rhyder, Low G, ITSNK, Rapper RPT MCK.

Ở hạng mục ca khúc, Sơn Tùng MTP xếp vị trí thứ nhất và thứ hai với lần lượt 2 ca khúc Đừng làm trái tim anh đau, Chúng ta của tương lai. Hiện tại, Đừng làm trái tim anh đau đạt hơn 138 triệu lượt xem trên YouTube, Chúng ta của tương lai đạt hơn 80 triệu lượt xem.

Sơn Tùng thắng lớn tại giải do Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế trao

Đại diện M-TP Entertainment (công ty của Sơn Tùng MTP) thay mặt nhận các giải thưởng vì nam ca sĩ không thể tham dự

Vũ được vinh danh vị trí thứ ba ở 2 giải thưởng ca khúc và ca sĩ nổi bật của năm. Vừa qua, nam ca sĩ gây ấn tượng với album Bảo tàng của nuối tiếc cùng concert quy tụ 22.000 khán giả - được ghi nhận là show diễn cá nhân có số lượng khán giả tham dự đông nhất từ trước đến nay.

“Nhận 2 giải thưởng từ Bảng Xếp hạng chính thức tại Việt Nam cũng là lần đầu Vũ đứng trên sân khấu giải thưởng về âm nhạc trước đông đảo mọi người. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng để tạo ra những sản phẩm giá trị, show diễn lớn hơn nữa”, Vũ xúc động nói.

Wren Evans cũng nhận giải ở 2 hạng mục. Anh bày tỏ năm vừa qua khá im ắng và nhất định trong 2025 hoạt động sôi nổi hơn.

Trong khi đó, ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Cát Tường nhận giải ở hạng mục ca khúc, xếp vị trí thứ sáu với Từng là. Vũ Cát Tường hy vọng sẽ có thêm nhiều ca khúc Việt Nam hay xuất hiện trên bảng xếp hạng uy tín này.

Vũ Cát Tường nhận giải

Wren Evans nhận 2 giải thưởng

Ông Tào Minh Hùng, đại diện IFPI tại Việt Nam, nêu ra những điểm cụ thể trong việc xét chọn các giải thưởng. Ông cho hay bảng xếp hạng dựa trên lượt stream (phát trực tuyến) trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế phổ biến với người Việt như: Spotify, YouTube, Apple Music… IFPI còn tổng hợp doanh thu của các công ty, từ đó cho thấy giá trị của các lượt stream là khác nhau.

The Official Vietnam Chart là bảng xếp hạng âm nhạc hàng tuần được bảo trợ bởi ngành công nghiệp ghi âm nhằm tôn vinh các ca khúc được yêu thích nhất của nghệ sĩ trong và ngoài nước, dựa trên dữ liệu nghe trực tuyến từ các ứng dụng nghe nhạc toàn cầu như Apple Music, Deezer, Spotify, YouTube. Không chỉ đơn thuần là tổng hợp dữ liệu, bảng xếp hạng còn phản ánh xu hướng hiện hành và sự vận động liên tục của ngành công nghiệp âm nhạc tại Việt Nam. Bảng xếp hạng do IFPI quản lý, tuân thủ các nguyên tắc và phương pháp toàn cầu về bảng xếp hạng âm nhạc. Kết quả được công bố vào mỗi thứ ba hàng tuần tại website và trên các kênh Instagram, Facebook chính thức của Official SEA Charts.

TIỂU TÂN