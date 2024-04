Stada Pymepharco đồng hành cùng Hội nghị khoa học và CME do Liên Chi hội hô hấp TPHCM tổ chức

Trong ngày đầu tiên làm việc, CME với các chủ đề Hô hấp người lớn: kỹ thuật lấy máu và phân tích kết quả khí máu động mạch do TS.BS Đỗ Thị Tường Oanh, Giảng viên Bộ môn Nội, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch làm chủ tọa; Hô hấp người lớn: ho kéo dài và thăm dò chức năng hô hấp do PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên chi hội hen- Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TPHCM làm chủ tọa; Hô hấp Nhi: dị tật hô hấp bẩm sinh ở trẻ em - từ chẩn đoán đến xử lý nội hay ngoại khoa do TS.BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa hô hấp BV Nhi Đồng 1 làm chủ tọa... đã cung cấp nhiều kiến thức mới, bổ ích về điều trị chuyên ngành cho người tham dự.

Vào ngày làm việc thứ hai, tại phiên toàn thể với các nội dung: Điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy của BYT Việt Nam 2023 do PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch LCH Hô Hấp TPHCM báo cáo; Những thách thức hiện nay đối với y học hô hấp hiện đại do GS.TS.BS. Đinh Xuân Anh Tuấn (Đại học CorsePháp) báo cáo; Đường thở - cấu trúc, chức năng và sự hình thành thông khí tắc nghẽn mạn tính trong COPD do TS.BS. Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch hội Phổi Việt Nam chia sẻ…. Tiếp sau phiên toàn thể là các phiên chuyên đề diễn ra đồng thời, đã có nhiều báo cáo, tham luận khoa học do các GS, PGS, TS, BS đến từ các bệnh viện, cơ sở điều trị lớn của cả nước như: Bạch Mai, BV Chợ Rẫy, BV Thống Nhất, BV nhân dân 115, BV Đại học Y dược Tp.Hồ Chí Minh, BV Nhi Đồng 1, 2; BV Nguyễn Tri Phương… mở ra những hướng tiếp cận mới, điều trị mới cho người bệnh; đã và đang được nghiên cứu, áp dụng trong thực tế điều trị.

>> Một số hình ảnh tại hội nghị khoa học:

HỒNG MINH