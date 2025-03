Sức mạnh của chiến sĩ cảnh sát cơ động

Trong khuôn khổ các sự kiện chào mừng công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy, gala "Vinh quang công an nhân dân" diễn ra chiều ngày 9-3, tại phố đi bộ ven Hồ Gươm, hàng ngàn người dân và du khách tiếp tục chứng kiến các màn biểu diễn đặc sắc của đội hình mô tô dẫn đoàn, mô tô hộ tống, biểu diễn các tình huống tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng công an nhân dân.