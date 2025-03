Ngắm dàn xe đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân

Trong chuỗi các sự kiện hướng tới gala "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", sáng 8-3, tại phố đi bộ đường Đinh Tiên Hoàng (bên cạnh Hồ Gươm), hàng ngàn người dân cùng du khách được chứng kiến nhiều trang bị khí tài, vũ khí, kỹ thuật của lực lượng Công an nhân dân.

Từ sáng sớm, bờ hồ Gươm đã đông người dân, du khách đến xem trình diễn áo dài và các hoạt động triển lãm trang bị kỹ thuật, vũ khí, khí tài biểu dương sức mạnh lực lượng (do các lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) thực hiện, phụ trách.

Dàn xe đặc chủng, xe bọc thép của lực lượng cảnh sát cơ động trưng bày tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Dọc tuyến phố từ Tràng Tiền tới phố Hàng Khay và ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền, lực lượng công an bố trí các phương tiện kỹ thuật, vũ khí và các xe thiết giáp, kỹ thuật nghiệp vụ chống bạo loạn.

Theo ghi nhận, nhiều người Thủ đô và cả du khách nước ngoài thích thú chiêm ngưỡng dàn xe đặc chủng. Các xe đặc chủng xuất hiện ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đứng ngắm chiều chiếc xe bọc thép của lực lượng cảnh sát cơ động, ông Nguyễn Mạnh Quân (đến từ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), cho biết, sáng cuối tuần đưa các cháu lên phố đi bộ chơi thì gặp triển lãm khí tài của lực lượng công an, cảm thấy rất vui. "Nhìn các xe đặc chủng hầm hố, thể hiện sức mạnh chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Tôi hy vọng, sau cuộc triển lãm này, còn nhiều cuộc triễn lãm tương tự khác ở Hà Nội để cho nhân dân được xem", ông Quân chia sẻ.

Hình ảnh dàn xe đặc chủng, biểu dương sức mạnh lực lượng Công an nhân dân:

Đông đảo người dân, du khách trên phố đi bộ, chiêm ngưỡng dàn xe đặc chủng của lực lượng công an

3 chiếc xe bọc thép của lực lượng cảnh sát cơ động

Một du khách nước ngoài chăm chú đọc thông tin chiếc xe bọc thép S5 của cảnh sát cơ động

Dàn xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Dọc phố Hàng Khay là các xe bọc thép, xe nghiệp vụ chống bạo loạn

Chiếc Ford F550 Super Duty chống bạo động có tích hợp thang nâng. Xe còn tích hợp bệ ngắm dành cho tác chiến tầm cao, kính chắn gió chống đạn và camera giám sát hỗ trợ xử lý tình huống

Các xe chống bạo loạn có kích thước rất lớn

Người dân xem thông tin một chiếc xe chống bạo loạn

Xe IAG chống đạn nằm trong khối đội hình xe cơ giới

Một chiếc xe ô tô con dẫn đoàn của lực lượng cảnh sát giao thông

Chuỗi các sự kiện "Vinh quang công an nhân dân" được tổ chức vào 2 ngày cuối tuần

