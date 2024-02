Sức mua đợt Tết Giáp Thìn: Hàng hóa tăng, bia rượu giảm

Với mặt hàng bia rượu, do nhận thức của người dân về việc tuân thủ quy định khi sử dụng bia rượu thì không điều khiển phương tiện giao thông, nên đại diện Bộ Công thương khẳng định, lượng tiêu thụ bia rượu năm nay giảm so với năm trước.

Sáng 16-2, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới”, do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì và phát biểu

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, hội nghị này được tổ chức ngay sau khi Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhất là điện, xăng dầu.

Báo cáo tình hình thị trường dịp Tết Nguyên đán, ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương cho biết, tại các siêu thị, trung tâm thương mại năm nay, hàng hóa rất dồi dào, giá cả ổn định so với ngày thường và chỉ tăng nhẹ so với tết năm trước do giá đầu vào tăng.

Không chỉ hàng hóa dồi dào, điểm nổi bật, theo ông Trung, đó là năm nay các siêu thị, cửa hàng tiện ích mở cửa phục vụ người dân tới tận cuối ngày 30 tết và sớm mở cửa trở lại sau tết, thậm chí nhiều siêu thị, cửa hàng hoạt động xuyên tết… đã góp phần hạn chế tâm lý mua trữ hàng của người dân như các năm về trước. Do vậy, giá cả hàng hóa trên thị trường năm nay nhìn chung không biến động nhiều.

Người tiêu dùng xếp hàng để thanh toán các đơn hàng tại một siêu thị ở quận Hà Đông (Hà Nội) dịp Tết Giáp Thìn. Ảnh: VĂN PHÚC

Còn về kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, trước Tết Nguyên đán, Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát. Tại hội nghị, đại diện lực lượng quản lý thị trường báo cáo đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm, nhất là hành vi đầu cơ, găm hàng, đóng cửa, ngừng hoạt động mà không có lý do chính đáng. Cả nước có 42 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 3 tàu bán dầu đang tạm dừng hoạt động.

Về việc cung ứng các mặt hàng thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm, các đơn vị tham gia hội nghị báo cáo, năm nay các doanh nghiệp đã có kế hoạch sản xuất và hệ thống các nhà phân phối đã dự trữ lượng hàng hóa lớn nên nguồn cung phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Riêng mặt hàng bia rượu do nhận thức của người dân về việc tuân thủ quy định khi sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông, nên đại diện Bộ Công thương khẳng định, lượng tiêu thụ bia rượu năm nay giảm so với năm trước.

Bộ Công thương cũng báo cáo, từ trước và trong dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của hệ thống điện quốc gia được bảo đảm, không xảy ra sự cố lớn về nguồn điện và lưới điện (một số sự cố nhỏ trên lưới điện trung thế đã được khắc phục nhanh chóng, khôi phục cung cấp điện cho phụ tải điện). Tại Hà Nội và TPHCM cũng như các thành phố lớn, nguồn cung điện được thực hiện tốt để phục vụ các doanh nghiệp duy trì sản xuất xuyên tết.

VĂN PHÚC