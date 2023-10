Tại sao có đợt mưa cấp độ 4 tại miền Trung?

Chiều 14-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã ký bản tin thứ 2, cảnh báo tình trạng mưa lũ cấp độ 4 (mức cao nhất) tại khu vực Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng.

Theo báo cáo của cơ quan khí tượng, từ sáng đến chiều 14-10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Một số trạm đã đo được lưu lượng mưa như: Cương Gián (Hà Tĩnh) 124mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 186mm, Hòa Sơn (Đà Nẵng) 148mm, Đại Hiệp (Quảng Nam) 156mm... Trước đó, các chỉ số mưa cũng ở mức cao.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mức độ rủi ro do mưa lũ ở miền Trung là rất nguy hiểm (tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã được nâng lên mức độ 4).

Theo ông Hưởng, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng trực tiếp của các đợt không khí lạnh ở phía Bắc liên tục tràn xuống, tương tác với một dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang Trung bộ, cùng lúc trên mực cao 1.500 - 5.000m có đới gió Đông hoạt động mạnh. Tổ hợp các hình thái thời tiết này đã gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài tại miền Trung.

“Hình thái gây mưa ở miền Trung hiện nay tương tự như đợt mưa vào tháng 11-1999, song cường độ khốc liệt thì không bằng”, ông Hưởng cho biết.

Dự báo từ ngày 15 đến 16-10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-500mm, có nơi trên 800mm; khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150m.

“Trọng tâm mưa lớn là khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Có nơi mưa trên 1.000mm”, ông Hưởng cảnh báo.

Ngoài ra, khu vực Nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm; khu vực Nam Trung bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Sau đó, từ ngày 16 đến 17-10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm.

Theo các chuyên gia khí tượng, cấp độ 4 là mức độ thiên tai rất nghiêm trọng, nguy hiểm. Lâu nay, cơ quan khí tượng chủ yếu chỉ cảnh báo mưa lũ ở cấp độ 1. Cấp độ 4 được cảnh báo khi có mưa 200-400mm trong 24 giờ đồng hồ và kéo dài trên 4 ngày; hoặc mưa trên 400mm trong 24 giờ kéo dài trên 2 ngày (trên phạm vi nhiều tỉnh). Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã xếp hình thái mưa lũ ở khu vực Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng ở cấp 4; Quảng Nam: cấp 3; Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi: cấp 2; Hà Tĩnh: cấp 1. Đây là lần đầu tiên cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ 4 với mưa lũ tại miền Trung nước ta.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cập nhật đến chiều tối 14-10 từ các dữ liệu quan trắc cho thấy, do xuất hiện một vùng áp thấp ngoài Biển Đông nên khoảng đêm 16 đến ngày 17-10, vùng mưa ở miền Trung có xu hướng mở rộng lên phía Bắc; khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa lớn 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Sau ngày 17-10, tình trạng mưa lớn ở miền Trung có thể còn kéo dài và diễn biến phức tạp.