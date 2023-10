Cảnh báo thiên tai cấp độ 4 tại miền Trung

Sáng 14-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã ký bản tin cảnh báo tình hình mưa lũ cấp độ 4 tại khu vực Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng.

Theo cơ quan khí tượng, đêm 13 và sáng 14-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to - nhiều nơi vượt 250mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 253mm, Hòa Phú (Đà Nẵng) 339mm, Hòa Phong (Đà Nẵng) 298mm, Núi Thành (Quảng Nam) 258mm...

Dự báo từ ngày 14 đến 16-10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-500mm, có nơi trên 800mm; khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150m.

Khu vực Nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm; khu vực Nam Trung bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Sau đó, từ ngày 16 đến 17-10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17-10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã xếp hình thái mưa lũ ở khu vực Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng ở cấp 4; Quảng Nam: cấp 3; Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi: cấp 2; Hà Tĩnh: cấp 1.

Theo các chuyên gia khí tượng, cấp độ 4 là mức độ rất nghiêm trọng, nguy hiểm. Lâu nay cơ quan khí tượng chủ yếu chỉ cảnh báo ở cấp độ 1 với mưa lũ. Nguy cơ ngập lụt, lũ chồng lũ ở miền Trung là rất cao.