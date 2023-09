Tạm đình chỉ một phòng khám “vẽ bệnh, moi tiền”

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã lập biên bản, tạm đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở do không đảm bảo các điều kiện về nhân sự hoạt động khám chữa bệnh và điều kiện an toàn người bệnh sau khi được can thiệp thủ thuật khám chữa bệnh; đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm.